На платных трассах ограничат скорость до 60 км/ч

31.08.2020, 9:38, Разное

ГИБДД отправило на рассмотрение в Госдуму законопроект об ограничении скорости на платных участках федеральных трасс до 60 км/ч.

В пояснительной записке говорится о необходимости ввода нового скоростного лимита в связи с повышенной аварийностью. Ещё одной причиной нововведения названы пробки, образующиеся на магистралях из-за ДТП.

Для контроля за новым скоростным режимом предложено увеличить число камер видеофиксации нарушений и штат сотрудников госинспекции, работающих на федеральных трассах. Ещё одним нововведением станет особый режим штрафных санкций. Если в данный момент на территории России для получения штрафа необходимо превысить скорость на 20 км/ч, то на платных магистралях штрафом будет наказываться превышение лимита на 5 км/ч.

Помимо новых ограничений скорости, на платных магистралях для борьбы с возникновением ДТП увеличат количество участков, на которых запрещён обгон, в т.ч. на полосах без встречного движения, и установят светофоры для регулировки транспортного потока. Ожидается и увеличения платы за проезд. Первыми уже этой осенью нововведение опробуют автомобилисты на федеральных трассах М4 «Дон» и М5 «Урал».