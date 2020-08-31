Как подводная лодка США оказалась в петле времени?

31.08.2020, 6:58, Разное

Бермудский треугольник Саргассова моря, этот водный участок Атлантического океана, остается загадкой на протяжении всей истории судоходства (брать во внимание пропажу над ним самолетов пока не будем). Да и расскажем лишь одну невероятную историю, связанную с этим проклятым местом на нашей планете (а таких историй сотни, если не больше). Но именно эта в какой-то степени объясняет пропажу здесь кораблей, подводных лодок (и самолетов тоже).

В 1993 году в Бермудском треугольнике произошло довольно странное событие, о котором тогда было немного написано в американском ежедневнике «Ньюс». Подводная лодка ВМС США, находясь как раз в Саргассовом море, несла обычную службу, находясь в тот момент на глубине 65 метров. Как вдруг она исчезла, как часто пропадают корабли и прочие транспортные средства в Бермудском треугольнике. Пропадают чаще всего бесследно.

Но в этот раз произошло нечто иное. Подводная лодка США через какое-то время дала о себе знать, но вот что удивительно: она находилась уже в пяти с половиной тысячах километров от прежней точки базирования, то есть в Индийском океане недалеко от восточного побережья Африки. Вот что писал в рапорте (из секретного документа Пентагона) о случившемся капитан подводной лодки:

Внезапно наша лодка стала сильно вибрировать, причем причину этого странного состояния специалисты так и не смогли установить. Да и продолжалось это не более минуты, а затем все стихло. И тут, согласно приборам, оказалось, что мы находимся уже не в Саргассовом море, а приблизительно в ста пятидесяти километрах от Африки в Индийском океане. Я тут же связался по рации с командованием и попросил разрешение зайти в Кувейт (ближайший порт в этом районе). Получается, что за минуту мы преодолели более трех тысяч миль. Это просто невероятно!

Но на этом все не закончилось. Команду подводной лодки сняли в Кувейте и срочно отправили на обследование в Германию. И было отчего: все члены экипажа внешне постарели лет на двадцать. В медицинском центре космических исследований ФРГ так и не могли понять, что произошло с военными подводной лодки США, но те продолжали катастрофически стареть…

Дальнейшая судьба экипажа неизвестна. Как удалось выяснить журналистам со слов одного из работников этого исследовательского центра, мужчины быстро сдавали: у них появлялись морщины, седели волосы, дряхлели мускулы, снижалось зрение – то есть налицо были все признаки старения. И все это происходило очень быстро, словно члены экипажа подлодки «догоняли» упущенное время. Объяснить такое пока невозможно, хотя случай для науки весьма интересный, подытожил тогда ученый…

Вот и все, что известно о том загадочном происшествии. Самые интересные для науки (да и не только для науки, для человечества в целом) случаи, как известно, тут же покрываются непробиваемой броней тайны, что достучаться до истины уже не представляет никакой возможности (даже для самых выдающихся журналистов и независимых исследователей). Да и вытащенная порой на свет сенсация часто ничего не решает в этом плане: власти, военные, академики с мировым именем тут же ставят на этой новости клеймо фейка. И тогда каждому из нас приходится решать самому – верить в нее или в честность сильных мира сего? И то и другое часто очень проблематично. С одной стороны – просто фантастика какая-то, а с другой – вечные секреты со стороны политиков и военных, которые, судя по всему, скрывают от широкой общественности львиную долю самой интересной и захватывающей информации.