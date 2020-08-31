В Польше велосипедист сфотографировал НЛО

31.08.2020, 6:11, Разное

В Польше велосипедист сфотографировал НЛО. Сейчас эксперты изучает фотоснимки и говорят, что они самые убедительные из тех, которые они когда-либо видел, пишет The Daily Star.

Проезжая рядом с Ястрово (Польша) не назвавший свое имя велосипедист сделал несколько кадров неопознанного летающего объекта, и отправил снимки уфологу, фотоэксперту. Джастин Глив уверен, что снимки настоящие.

Уфолог сообщил, что эти невероятные фотографии, на которых НЛО в виде волчка парит над лесом, выглядят очень убедительными.

Проезжая мимо Ястрово велосипедист услышал странный шелест, будто что-то крупное терлось о верхушки деревьев, а затем он увидел странный объект, парящий над лесом. Очевидец тут же сделал несколько кадров.

Когда же наш герой приехал домой, то на пяти кадрах увидел космический корабль. Это единственное, что пришло мужчине на ум. Чтобы разобраться, что же попало в кадр, очевидец направил эти фотоснимки фотоэксперту. Джастин Глив, ранее проходивший службу в Королевских ВВС, признал эти снимки подлинными.

По словам эксперта, он был просто поражен высоким качеством фотоснимков. В процессе анализа он наложил друг на друга несколько кадров, чтобы подтвердить, что загадочный объект действительно движется. Аппарат, по мнению эксперта, парил на высоте 150-200 футов над землей.

Прежде чем исчезнуть, объект начал издавать шелестящий звук, задевая верхушки деревьев. Шокированный очевидец опасается, что НЛО мог стереть ему память, и он многое не помнит из того, что было позднее. Мужчина не стал называть уфологу свое настоящее имя, опасаясь, что его назовут сумасшедшим.