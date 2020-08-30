Нештатное срабатывание боевого кадила вызвало эвакуацию форума «Армия-2020»

30.08.2020, 18:46, Разное

Участников и гостей форума «Армия-2020» экстренно эвакуировали из-за сильного задымления.

Причиной инцидента оказалось новейшее боевое кадило, представленное Сергиевопосадским НИИ прикладной химии.

Кадило предназначено для богослужений, проходящих на открытой местности, вплоть до места боевых действий. Поэтому его мощность существенно увеличена. Если в обычном кадиле используется 20-25 граммов ладана, то в военном – 4 килограмма антраценовой смеси с добавлением ароматизатора «Ладан церковный», идентичного натуральному. Действие устройства покрывает площадь до пяти квадратных километров.

– В царской России было понятие «полковой священник». Мы себе такого позволить не можем из-за нехватки личного состава духовной направленности. У нас священник окормляет как минимум дивизию, а то и армию. Поэтому и утварь мощная требуется. У нас и чаша для святых даров имеет объём в полтора кубометра. А то, что кадило сработало нештатно – так это техника, она отказывает, — сказал ключарь Главного храма вооружённых сил, епископ Стефан.

Как показало расследование, в аварии виновата не техника, а человеческий фактор. Алтарник домовой церкви НИИ Прикладной химии в Сергиевом Посаде, к.т.н. Фёдор Габер, демонстрируя возможности кадила, нарушил последовательность включения аппаратуры, в результате вентилятор высокого давления, рассеивающий дым кадила по большой площади, не успел раскрутиться до того, как воспламенилась антраценовая смесь. Концентрация дыма оказалась слишком высокой, это и повлекло эвакуацию.

Алтарнику напомнили, что между включением вентилятора и розжигом смеси необходимо трижды прочитать «Отче наш». В ближайшее время он выучит наставление по эксплуатации кадила наизусть и сдаст зачёт комиссии.