Несколько жутких легенд, о которых вы никогда не слышали

30.08.2020, 18:12, Разное

Некоторые такие истории, прозванные городскими легендами, иногда становятся настолько популярными, что передаются от поколения к поколению и становятся известными в соцсетях. Другие же так и остаются малоизвестными и жители других стран о них ничего…

Утонувший мальчик с Гавайев

На Большом острове Гавайи есть одна небольшая деревенька, в которой более 70 лет назад произошла страшная трагедия и эта история до сих пор не дает покоя местным жителям.

В 1947 году группа детей играла у пруда на краю деревни и один из мальчиков случайно упал в воду и не мог самостоятельно выбраться. Его друзья тогда побежали за помощью.

Когда сюда прибыли спасатели и они стали обыскивать дно пруда, они испугались, когда нашли тело утонувшего ребенка. Мальчик сидел на большом камне, его глаза были открыты и рот тоже. Он словно ожидал, когда его наконец вытащат, но на самом деле он был уже мертв.

Все жители деревни были потрясены гибелью ребенка, но время шло и они пытались снова жить как прежде. Однако потом одна за другой стали появляться истории, что люди, проходившие мимо злополучного пруда, ощущают словно маленькая детская рука дергает их за штаны или рубашку и тянет в сторону пруда.

Пошли слухи, что дух мальчика остался жить в воде и что он разгневан, зол и очень одинок, поэтому хочет затащить в воду живых людей. Но годы шли и никаких происшествий, кроме этих случайных подергиваний за одежду, не происходило. Однако потом случилось страшное. Мимо пруда шел мужчина со своим сыном и внезапно ребенка что-то сильно дернуло в сторону и он упал в воду.

Мальчик камнем пошел на дно и его отец почему-то не стал прыгать за ним, а вместо этого стал звать на помощь. Когда спасатели достали тело утонувшего ребенка из пруда, выяснилось, что оно находилось на дне в той же странной сидячей позе и с открытыми глазами и ртом.

К счастью, вместе со спасателями были реаниматологи и они сумели вернуть ребенка к жизни. Но после этого возле пруда стали раздаваться жалобные детские всхлипывания по ночам. Говорят, что плач будет продолжаться до тех пор, пока в этом пруду снова не утонет еще какой-то ребенок.

Длинноухий людоед

Сомали крайне бедная страна, известная в основном своими пиратами, похищением людей, а еще террористическими атаками. Около 70% ее населения живут в нищете, поэтому тут также регулярно пропадают дети разных возрастов. Их похищают для продаж в другие страны с различными целями, однако еще тут широко известна легенда о людоеде с длинными ушами, который крадет детей, чтобы съедать их.

Эта женщина-людоед, известная под прозвищем Дхедхир – Длинное Ухо, живет в лесах и ловит тех детей, которые отходят далеко от дома или теряются. С помощью своих длинных ушей она якобы очень хорошо слышит голоса детей.

Сомалийские матери слегка переработали эту легенду, указывая, что особый голод Длинное Ухо имеет на тех детей, которые не слушаются взрослых и нарушают запреты, то есть превратив людоеда в аналог Бабайки или западного Бугимена.

Катящиеся быки Ямайки

Ямайка – остров в Карибском море, известный своими пышными тропическими лесами, красивыми пляжами, ромом и кофе мирового класса. Однако тех туристов, которые приезжают на Ямайку, еще настойчиво предупреждают не гулять по ночам по отдаленным дорогам.

Якобы они могут стать жертвой Катящихся быков, именно так со стороны выглядят эти странные существа. Рассказывают, что это души людей, которые при жизни натворили много плохого. Катящийся бык имеет большой красный глаз и извергает огонь из пасти, а когда он перекатывается по дороге, то слышно звон цепей на его шее.

Те, кто сталкивались с этим существом, рассказывают, что у него оба глаза красные, а огонь вырывается из ноздрей . Его задние ноги иногда указываются как козлиные, иногда как человеческие или лошадиные. Если Катящийся бык увидел вас на дороге, то начнет преследовать вас и мучить разными способами.

Чтобы избавиться от него, надо кинуть на землю часть одежды или какую-то вещь, чтобы он отвлекся на ее поднимание. Или же можно побежать к перекрестку, тогда существо может потерять вас. Или же носить с собой по ночам просмоленный кнут, если ударить Катящегося быка таким кнутом, то он укатится от вас.

Три мешка

Давным-давно из леса рядом с безымянной шотландской деревней вышла ведьма и стала просить местных жителей не вырубать деревья под свои поля. Она пригрозила, что в случае отказа она сделает эти поля бесплодным и местные женщины тоже не смогут забеременеть.

После некоторых переговоров была заключена сделка между селянами и ведьмой. Ведьма разрешала им вырубить небольшую часть деревьев, а взамен селяне теперь должны были каждую осень оставлять для ведьмы в лесу большой мешок с разной едой.

На протяжении веков этот уговор выполнялся и все было нормально. Но потом это превратилось просто в сказку и однажды селяне вырубили почти весь лес, чтобы построить мельницу. И тогда ведьма вернулась и снова пригрозила им, но теперь ее не испугались, а схватили и повесили на дереве.

Перед последним вздохом ведьма сказала, что теперь цена сделки составляет три мешка. Селяне это проигнорировали, но мельник испугался и теперь каждую осень оставлял на краю оставшегося леса три мешка с продуктами.

Прошли годы, у мельника родились три дочери, которые выросли красавицами всем на зависть. И однажды мельник решил больше не оставлять три мешка для ведьмы. И в ту же осень, когда он нарушил договор, пропала его младшая дочь.

Когда селяне пошли на поиски девушки, рабочие включили мельницу и все увидели, как между жерновами потекла кровь. Мельницу остановили и нашли изломанное тело пропавшей девушки в механизме мельницы. Все решили, что это было наказание от духа ведьмы.

История о проклятии ведьмы в той деревне и ее окрестностях была настолько устойчивой, что ее рассказывали даже в ХХ веке, хотя старая мельница была давно снесена, а на ее месте построили амбар, который позже тоже был заброшен.

В 1960 году один молодой парень решил пойти туда и заночевать. На следующее утро его друзья обнаружили его в сарая жутко напуганным и бледным, а еще страдающим от боли, так как обе ноги у него были сломаны. Он рассказал, что сломал ноги, когда спрыгнул с верхнего настила, на котором спал, а сделал это, потому что посредине ноги три пустых старых мешка из-под зерна "ожили" и потянулись к нему, чтобы задушить его.

Дорога семи сестер

В начале 1900-х молодой человек из пригорода Небраска-Сити сильно поругался со своими родителями из-за того, что у него не было своей комнаты. Семья была небогатая, а у парня еще было семь младших сестер и ему приходилось делить комнату сразу с несколькими из них.

Во время ссоры он убежал из дома, а потом сидел в лесу и в голове у него созрел план как отомстить родителям и сестрам. Он дождался когда родители уйдут на работу, а потом стал возвращаться в дом и выводить наружу по одной девочке.

Он привязывал каждую веревкой за шею и вешал на деревьях вдоль дороги, которые стояли ровно в ряд. Что потом было с юным убийцей, легенда не рассказывает, однако эти деревья, стоящие у дороги в ряд, еще долго росли там, навевая ужас на местных жителей.

Много лет спустя, после Второй мировой войны в этих местах было решено продолжить шоссе, для чего семь деревьев срубили. Но шоссе потом все равно прозвали дорогой Семи Сестер и про него до сих пор рассказывают пугающие вещи.

По ночам водители слышат тут пугающие девичьи крики, фары машин сами собой гаснут, когда она проезжает мимо места, где раньше росли де деревья, иногда тут слышат звон колоколов. хотя рядом нет никакой церкви, а иногда водители сообщают о красных глазах, которые смотрят на них из кустов с обочины.

Исчезнувший номер

Данная история, как утверждается, полностью основана на реальном событии, хотя в ней не упоминается ни имен, ни названий отеля или страны, из которой прибыли ее главные герои.

В 1889 году некие мать и дочь путешествовали по Европе, когда мать внезапно заболела по прибытию в Париж. Они остановились в неназванном роскошном отеле и мать тут же легла спать, а ее дочь послала за доктором. Доктор осмотрел мать, выписал ей рецепт и велел лежать. Дочь взяла рецепт и пошла искать аптеку.

Она гуляла долго, так как не знала французского и не знала, где расположены аптеки, но наконец ей удалось купить лекарство и она вернулась в отель. Открыв свой номер своим ключом, девушка увидела, что он пуст, а вся обстановка в нем совсем не такая, какая была до ее ухода.

На обоях был другой рисунок, как и на шторах, а еще нигде не было их багажа. Тогда девушка пошла искать помощи и увидела рядом уборщицу. Она спросила у нее, что произошло с ее номером и куда пропала ее мать и их вещи, но уборщица ничего не ответила и тут же ушла.

Потом девушка спустилась вниз и стала расспрашивать о том же самом других сотрудников отеля и они не понимали, о чем она говорит, так как якобы впервые видели ее и ничего не знали о том, что она и ее мать остановились в их отеле.

Напуганная девушка побежала за помощью в посольство своей страны, однако, выслушав ее историю, там решили, что она сумасшедшая и отправили несчастную в местную психбольницу. Там на протяжении последующих нескольких лет девушка пыталась раз за разом убедить врачей, что она не психованная и что ее мать в самом деле пропала, как и их вещи и весь их номер в отеле. Но ее не слушали, а спустя еще пару лет девушка реально сошла с ума и вскоре скончалась.