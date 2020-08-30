Открытие Врат в иной мир и секретный культ Вали Ферда

30.08.2020, 7:40, Разное

Правда ли, что в начале 1980-х в маленьком городке штата Нью-Джерси члены секты создали Врата в иной мир и несколько раз уходили туда? И будто бы правительство узнало об этом и взяло городок штурмом, после чего все было тщательно подчищено.

Крошечный городок-призрак Шляпа Онга (Ong's Hat) является одним из многочисленных заброшенных старых поселений, разбросанных по американскому штату Нью-Джерси и выделяется из них лишь своим необычным названием.

К середине 19 века он был довольно оживленным, так как тут активно промышляли контрабандисты, поставляющие алкоголь в другие американские штаты. Но к началу ХХ века он стал приходить в запустение, а к 1930 году и вовсе был окончательно заброшен.

В наши дни тут можно найти лишь сильно разрушенные деревянные строения, заросшие кустарником и деревьями. И он бы так и оставался забытым Богом, если бы не книга "Шляпа Онга: Начало", написанная Джозефом Матени и вышедшая в 2002 году.

Книга была основана на городской легенде, которая рассказывала, что в 1978 году некий человек по имени Вали Ферд (Wali Fard) купил в районе Шляпы Онга 200 акров земли и поселился тут с несколькими своими приверженцами.

Вали Ферд якобы был членом секретного культа Мавританской Ортодоксальной Церкви Америки и что ранее он якобы совершил большое путешествие по миру, изучая различные философские и магические практики и спиритуалистические техники, побывав в таких экзотических местах как Индия, Афганистан, Персия и тд.

В Шляпе Онга он поселился с несколькими юношами и двумя девушками-анархистками, но потом он начал распространять в окрестностях учение своей секты и привлек к себе немало сторонников. Среди них было двое странноватых ученых Алтея и Фрэнк Доббс – сестра и брат, которые выросли в общине фанатов НЛО.

До присоединения к культу Ферда они работали в Принстонском университете и там проводили некие необычные исследования неиспользуемых частей человеческого мозга, которые могли раскрыть человеческий потенциал в форме широкого спектра способностей – экстрасенсорное восприятие, телепатия, самолечение и даже приостановка старения.

Однако среди других ученых это было названо шарлатанством и маргинальными практиками, поэтому Доббсов вскоре выгнали из университета.

Когда Доббсы перебрались в Шляпу Онга, то там они захватили заброшенный сарай и создали в нем свою новую лабораторию, где продолжили свои необычные эксперименты. Теперь они могли делать все, что угодно, не обращая внимание на критиков. Ферд заинтересовался их работой и выделил им немало денег, а также привел к ним еще двух ученых – Гарольда Актона и Мартина Калликака.

Все четверо начали усердно трудиться над раскрытием потенциала человеческого мозга, создавая для этого различные психоделические препараты и анализируя мозговую активность после их применения. Они также создали некоторые необычные устройства и машины, среди которых было так называемое "Яйцо".

Оно представляло собой слегка измененную камеру сенсорной депривации, подключенную к компьютерам и снабженную электродами, которые подключались к голове человека, находящегося в этой камере, через специальный шлем. Потом было создано еще несколько таких камер и нахождение в них якобы избавляло человека от болезней или ускоряло излечение.

Целью третьей модификации этих камер было соединение сознания человека с квантовым уровнем, чтобы осуществить фактическое перемещение в параллельные измерения. Однако это не увенчалось успехом, поэтому была создана 4 модификация "Яйца". Первым делом ее испытали на одном из самых преданных приверженцев Ферда по имени Кит.

Во время эксперимента камера с Китом внезапно исчезла на глазах у всех, а через 7 минут снова появилась. Кит вылез из нее и был взбудоражен, а потом рассказал, что он побывал в ином измерении.

Ученые Ферда ликовали, им удалось создать портал в иной мир! Они назвали его Вратами, а потом в иную реальность было совершено еще несколько временных перемещений. Те, кто побывал там, описывали тот мир как изобилующий растениями и озерами, но полностью без люде.

А потом случилось следующее. В расположенной неподалеку от Шляпы Онга военной базе Форт Дикс случилась утечка опасного материала и секта Вали Ферда вместо эвакуации предпочла уйти в иной мир через Врата. Именно тогда власти США будто бы и узнали о том, что за эксперименты проводились в Шляпе Онга, после чего сюда были отправлены войска.

Солдаты начали брать штурмом поселение Ферда, в результате чего погибло несколько человек. Что дальше произошло с Фердом, его учеными и их машинами, неизвестно.

По словам Матени, который описал все это, он получил информацию об этих событиях из случайно попавших к нему в руки документов, а потом нашел живым одного из ученых, которые работали над созданием Врат.

Большинство конечно же считают, что все это просто вымысел и книга Матени на самом деле лишь сочинение научно-фантастической направленности. Однако легенда о подобных событиях в Шляпе Онга на самом деле не выдумка Матени, а реальная городская легенда, имеющая хождение в Нью-Джерси с начала 1980-х годов. То есть по срокам примерно сразу после того, как власти взяли штурмом секту в Шляпу Онга.

Другое дело, что кроме этой легенды никаких фактических доказательств существования в Шляпе Онга секты Вали Ферда, и тем более лаборатории с некими высокотехнологичными машинами, нет. Однако и на этот счет есть своя теория заговора, что власти просто все подчистили, а очевидцев подкупили или запугали.