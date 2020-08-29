В Белоруссии экстренно перекрашивают дымовые трубы предприятий

29.08.2020, 15:05, Разное

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, предписывающий руководству крупных промышленных предприятий изменить стандартный бело-красный цвет труб на красно-зеленый.

Как утверждает МВД Белоруссии, подобная мера позволит предотвратить многочисленные авиакатастрофы, вызванные тем, что белые участки труб сливались с небом, и пилоты самолетов могут попросту не заметить их.

«В наше время против Беларуси ведется гибридная война, мы должны быть готовы ко всему. НАТО может произвести даже теракт, например, такой как с малазийским «Боингом» на Донбассе. А если они увидят наши зелёно-красные трубы, то поймут, что мы сильное и суверенное государство», — заключил президент на пресс-конференции.