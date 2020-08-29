 

Вологодский памятник букве «О» оказался скульптурой вагины, украденной с Нью-Йоркского фем-фестиваля

29.08.2020, 11:21, Разное

Одна из городских достопримечательностей Вологды — памятник букве «О» оказался скульптурой, символизирующей вагину и украденной с фестиваля феминисток в Нью-Йорке.

Подмена выяснилась после туристического визита майора полиции Всеволода Маховского, заподозрившего неладное.

– Приехали мы с семьёй в Вологду, гуляем вдоль набережной, воздухом дышим, и тут видим — в центре города стоит огромная, извините за выражение, пи..ень. А люди вокруг ходят, и хоть бы что: руки, головы в неё просовывают, кто-то даже облизывает. Мне говорят — в Вологде люди окают, поэтому стоит памятник букве «О». Я сразу понял, что-то здесь не так. Я, конечно, не гинеколог, и уж ни в коем случае не лингвист, но уж букву но «О» от вагины отличу. Позвонил своим, быстро подняли документы и сразу всё встало на свои места, — заявил силовик.

В ходе проведённого расследования выяснилось, что к букве «О» памятник действительно отношения не имеет. Выделенные в 2012 году средства на разработку дизайна и выплавку памятника оказались благополучно потрачены предприимчивыми вологжанами на поездку в Америку. Когда финансы кончились, а на горизонте замаячила перспектива изучать недиссимилятивное оканье в холодном вологодском СИЗО, на глаза авторам попалась гигантская скульптура вагины, агитирующая американок к сексуальной раскрепощённости и принятию своего тела.

Срезанная под покровом ночи и тайно увезённая в Россию инсталляция более 8 лет успешно выдавалась за памятник букве «О». Нервные же окончания полового органа были обозначены как «традиционные северные узоры».

Несмотря на скандал, памятник решено было решено оставить на месте, так как на новый у города нет денег, а демонтаж одной из немногочисленных городских достопримечательностей может оттолкнуть туристов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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