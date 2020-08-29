Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался от рака

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29.08.2020, 11:20, Разное

Актер Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel, ушел из жизни в возрасте 43 лет. Причина смерти – рак толстой кишки, который диагностировали в 2016 году. Трагичная новость о смерти актера была опубликована на страницах Боузмана в Twitter и Instagram.

Чедвик Боузман

Как это ни прискорбно, мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана. В 2016 году ему диагностировали рак толстой кишки третьей степени, он годами боролся с болезнью, пока она не перешла в четвертую стадию. Как настоящий боец Чедвик все выдержал и подарил вам множество фильмов. От “Маршала” до “Пятеро одной крови” и нескольких других. Огромной честью для него было воплотить на экране короля Т’Чаллу в “Черной Пантере”. Он умер в своем доме в окружении жены и других родственников. Семья благодарит за вашу любовь и молитвы и просит уважать личную жизнь в это тяжелое время,

– говорится в сообщении. Известно, что в промежутках между химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. За два года до болезни он был утвержден на роль Черной Пантеры. Впервые он появился в этом образе в фильме “Первый мститель: Противостояние” 2016 года, а в 2018-м в “Черной Пантере”. К съемкам “Черной Пантеры 2” он приступить не успел.

Чедвик Боузман в роли Черной Пантеры



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