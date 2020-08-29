Женщина увидела загадочную черную кошку, а потом к ней пришла Женщина в черном

29.08.2020, 9:09, Разное

Эту история рассказал американский уфолог Ник Редферн, который услышал ее в 1995 году непосредственно от очевидицы. Но произошла она в 1954 году, когда эта женщина была очень молода.

Ее звали Морин Эббот и хотя она видела странное существо всего несколько мгновений, она даже спустя десятки лет хорошо помнила то, что видела – "Это была большая черная пантера".

Проблема странных "больших кошек" знаковая для Великобритании, именно в этой стране подобные наблюдения случаются чаще всего. Причем в основном тут видят больших черных кошек – тех самых пантер.

Зимой 1954 года Морин находилась вблизи станции Бейкерлоу, на линии лондонского метрополитена, что рядом с Бейкер-стрит и железнодорожной линией Ватерлоо. Поезда тут начали ходить еще с 1891 года и линия Бейкерлоу является жизненно важной частью лондонского метрополитена.

Морин шла домой после посещения своей матери и спешила, потому что дома оставила сестру присматривать за своим ребенком. И когда Морин быстрым шагом шла мимо открытого участка рельс, она внезапно увидела очень большую черную кошку, которая тоже шла вдоль рельсовых путей с другой стороны.

На пару мгновений из взгляды встретились и Морин увидела, что глаза большой кошки выглядят совершенно человеческими. "Я знаю, что кошки умны, но тут было что-то еще".

Внезапно кошка исчезла и Морин поняла, что находится тут совершенно одна в полной тишине. Рядом не было ни одного человека и было так устрашающе тихо, словно она внезапно оглохла. И было еще кое-что, что показалось Морин странным, она ощущала себя так необычно, словно все вокруг было ее сном.

На самом деле подобное ощущение очень характерно для многих очевидцев НЛО и у него даже есть особое название "Фактор Оз". "Фактор Оз" это некая сила, с помощью которой НЛО и пришельцы влияют на восприятие очевидцем пространства и времени.

Но на этом история Морин не закончилась. Спустя два дня в дом Морин постучали. Это было ранее утро, муж Морин уже ушел на работу, но Морин тоже уже встала и возилась с ребенком. Когда она открыла дверь, то увидела там женщину в полностью черной одежде. Это была женщина белой расы, очень бледная и очень худая.

Женщина заявила, что является государственным чиновником и хочет поговорить с Морин о ее недавней встрече с большой кошкой. Морин была шокирована услышанным, она никому еще не рассказывала о том, что видела возле линии метро, кроме своего мужа Рона, однако она так и не спросила женщину, откуда та узнала об этом.

Вместо этого Морин пригласила женщину в черном войти и даже предложила ей чашку чая. Они сели за столик в гостиной и женщина начала расспрашивать у Морин все детали той необычной встречи. А потом она задала всего два вопроса : Рассказывала ли Морин об этом кому-то еще, кроме Рона, а второй вопрос был куда более странным: не ощущала ли Морин в своем доме после происшествия странные запахи.

Морин на оба вопроса ответила "Нет" и это похоже удовлетворило женщину в черном. Она даже скорчила что-то вроде легкой улыбки. Потом она поблагодарила Морин, вышла на крыльцо и тут же куда-то пропала.

Во время этой встречи Морин не ощущала исходящей от визитерши угрозы, но подумала, что все это очень странно. А когда женщина в черном ушла, Морин внезапно ощутила сильное желание сделать в доме хорошую уборку.

"Что-то было не так", лишь такими словами Морин могла объяснить свой внезапный позыв. Ник Редферн пытался расспросить ее, что именно она ощущала "не так", однако Морин не захотела рассказывать про это.

По словам Редферна, это была единственная часть их интервью, во время которого Морин повела себя смущенно и неловко, у него создалось впечатление, что она намеренно утаила какие-то необычные детали, которые упорно не захотела раскрывать даже спустя столько лет.