Джиджи Хадид рассказала о “беременной” фотосессии: “Это сложнее, чем я думала”

28.08.2020, 15:01, Разное

Сейчас Джиджи Хадид находится в приятном ожидании: в сентябре на свет появится ее первенец. На днях разделить эту радость модель решила с подписчиками, поделившись первой профессиональной “беременной” фотосессией. Снимки получились очень эффектными и нежными – но что стоит за этой красотой, Джиджи рассказала позднее. По словам модели, этот опыт стал для нее особенным – и особенно сложным, ведь отличался от всех предыдущих фоторабот.

Мне очень понравилось. Я знала, какой хочу получить результат, и Габриэлле, Луиджи и Янго это действительно удалось. Но это оказалось сложнее, чем я думала – определенно более утомительно, чем обычная работа модели,

– рассказала Хадид в соцсетях. Автором этой особенной фотосессии выступил известный фотодуэт Луиджи и Янго. Стилистом стала Габриэлла Карефа-Джонсон, fashion-директор журнала Garage. За макияж отвечала Эрин Парсонс — международный визажист Maybelline. Спустя час после публикации первого фото в Instagram Джиджи снимок собрал более трех миллионов лайков.

В мае этого года TMZ сообщили, что Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. О романе Джиджи и Зейна заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик