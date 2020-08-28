В Белоруссии построят лагеря трудоустройства для безработного населения

28.08.2020, 14:55, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился обеспечить незанятое население страны для понижения уровня безработицы и минимизации протестных настроений.

По его приказу было учреждено Главное управление лагерей Белоруссии при Министерстве труда. Курированием проекта займутся МВД и КГБ.

По предварительному плану, лагеря расположат вблизи шахт и лесов, где рабочие будут проживать в комфортабельных общежитиях за счёт государства и работать на её благо.

– Вы посмотрите сколько у нас безработных, они же на улицу выходят не от хорошей жизни. Как государство мы обязаны обеспечить их работой, как говорится, труд освобождает, а они же свободы хотят… — заявил Александр Лукашенко на заседании Совета нацбезопасности.

Идею Лукашенко публично поддержали депутаты Госдумы от КПРФ и предложили воспользоваться проверенными советскими наработками в сфере строительства таких учреждений в России.