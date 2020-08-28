Чтобы спастись от голода астраханский чиновник съел 5 млн рублей наличными

28.08.2020, 10:44, Разное

Пресс-служба астраханской мэрии сообщила, что член департамента городского строительства Алексей Веневитинов, объявленный в розыск по заявлению родственников о пропаже месяц назад, был обнаружен в бессознательном состоянии запертым на собственной даче в селе Тулугановка.

Прибывшая на место бригада медиков установила, что он находится в состоянии глубокого сна, вызванного крайней степенью переедания.

По подсчетам семьи муниципального служащего, всего Анатолий Геннадьевич употребил в пищу пять миллионов рублей наличными вследствие отсутствия в доме запаса продовольствия. Анализы, взятые в больнице, подтверждают данную информацию.

– Понимаете, я человек умственного труда, мне кушать больше хочется. Это работяги на заводе физически трудятся, им для микрожизни хватит микрозайма и хозяина не злить лишний раз. А я случайно сам себя на даче запер, связь еще, как назло, не ловила. Продуктов в доме было немного, буквально на пару дней. Остальное время питался буквально подножным кормом, уцелел просто чудом, — заявил пришедший в сознание Веневитинов.

Согласно медицинскому заключению, здоровью чиновника ничего не угрожает и за время вынужденной самоизоляции у него улучшилось здоровье, ввиду отсутствия постоянного стресса, и немного увеличилась масса тела.