Скандалы: «Попала случайно»

28.08.2020, 10:40, Разное

Forbes удалил публикацию о дочери Игоря Шувалова, которая оказалась в списке зачисленных на бюджет МГУ с баллами на 100 ниже проходного

Журнал Forbes удалил с сайта заметку о дочери бывшего первого вице-премьера и нынешнего главы госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, которая оказалась в списках зачисленных на бюджет МГУ, хотя не добрала до проходного более 100 баллов. При этом вчера вечером издание опубликовало другую новость: в ней со ссылкой на пресс-службу «ВЭБ.РФ» говорится, что Анастасия Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе. В новости есть примечание от главного редактора Forbes Николая Мазурина, где он объясняет удаление предыдущей новости с сайта. «Формально в первой статье вся информация была верной, но из-за отсутствия данных о коммерческом контракте у читателей могло сложиться неверная трактовка и интерпретация событий. Мы выпустили материал, не дождавшись важных комментариев одной из сторон, в данном случае от членов семьи И. И. Шувалова. Редакция приносит свои извинения читателям и вынуждена в следствие собственной ошибки удалить первый вариант статьи», — пишет Мазурин (орфография сохранена).

«Медиазона», которая в среду написала новость по публикации Forbes, получила в четверг письмо от пресс-службы «ВЭБ.РФ», которая просит «убрать с сайта репост материала», так как «издание Forbes, признав ошибку, удалило публикацию о «тезке дочери Шувалова».

Кроме того, шеф-редактор Forbes Владимир Моторин после удаления новости написал в Facebook, что принял решение уволиться. Сейчас этот пост уже недоступен, но его копии и скриншоты остались в телеграм-канале журналиста Романа Могучего и на странице журналистики Олеси Герасименко.

Моторин подчеркнул, что добиться комментария от «ВЭБ.РФ» удалось только после того, как была опубликована заметка об Анастасии Шуваловой. «С тех пор мы находимся в гораздо более плотном контакте с пресс-службой «ВЭБ.РФ» (и не только с ней), чем до публикации заметки. Если убрать эмоции, то нам предоставили копию контракта, заключенного между вузом и абитуриентом, на котором стоит штамп 21 августа. И на этом основании потребовали удаления первой публикации, а также публичного принесения извинения героине публикации. В противном случае пригрозили судом, — пояснил Моторин. — Не знаю, какие конкретно факты собирался опровергать через суд «ВЭБ.РФ» (они все достоверные), но думаю, что госкорпорация и ее руководство могут себе позволить очень хороших юристов. Я с пониманием отношусь к этому решению, однако считаю, что после этого наступает не журналистика, а что-то совсем другое, а потому ухожу».

В среду Forbes рассказал, что Анастасия Шувалова попала в список зачисленных на факультет психологии МГУ, хотя за четыре экзамена она набрала 230 баллов. У абитуриентки, которая шла перед ней в рейтинговом списке, 334 балла.

После того, как Forbes связался с пресс-службой МГУ, имя Шуваловой пропало из списка зачисленных на бюджет. В университете уверяют, что произошла ошибка — на самом деле, дочку главы «ВЭБ.РФ» зачислили на платное обучение, а для него достаточно 203 балла. Там также добавили, что в список зачисленных на бюджет на специальность «клиническая психология» Шувалова попала «случайно».

После выхода новости пресс-служба «ВЭБ.РФ» сообщила, что направленные ей вопросы о поступлении Шуваловой в МГУ не относятся к деятельности госкорпорации и «могут расцениваться в качестве попытки вмешательства в частную жизнь».