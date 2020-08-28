Неземная жизнь на Земле

28.08.2020, 6:43, Разное

Наша планета представляет собой замкнутую экосистему, т.е. не сообщающуюся с другими мирами. Однако на Земле есть место, в течение миллионов лет существующее изолированно от земного мира. Даже состав воздуха здесь не земной. По сути, теперь ученым известны две абсолютно замкнутые, и никак не сообщающиеся друг с другом экологические системы: на планете Земля и в пещере Мовиле.

Пещера, потрясшая ученых

В 1986 году неподалеку от г. Мангалия в Румынии в ходе геологических исследований места под будущую электростанцию на глубине 18м была обнаружена пещера. Когда в 1990 году в нее впервые спустились ученые, их удивлению и восторгу не было границ.

5 миллионов лет назад, когда по поверхности планеты еще бродили мастодонты, а гомо сапиенса еще даже не было в проекте, пещера оказалась абсолютно изолирована от внешнего мира. Ни свет, ни вода, ни воздух с поверхности миллионы лет не проникали сюда. Ученые, неоднократно задававшиеся вопросом «Как развивались бы растительный и животный мир в условиях, отличных от земных?», получили возможность увидеть такой мир.

Неземная жизнь на Земле

Состав атмосферы в Мовиле сильно отличается от земного. Уровень кислорода вдвое ниже (20% на Земле, 10% в пещере), а концентрация углекислого газа почти в 100 раз превышает земную (0,038% на Земле, 3,5% в пещере), вода – с повышенным уровнем содержания аммиака и сероводорода. Но главное – отсутствие солнечного света, т.е. невозможность существования жизни за счет фотосинтеза (процесс превращения солнечного света в органические вещества), основополагающего принципа жизни на Земле.

Однако в пещере жизнь есть! Основой жизни для живущих здесь организмов стал хемосинтез – процесс образования органических веществ в ходе окисления неорганических соединений. И это не только бактерии, но и сложные организмы: грибы, растения, пауки, пиявки, улитки и скорпионы. Ученые увидели мир, успешно существующий в альтернативных условиях – без участия Солнца! Практически – инопланетная жизнь.

В системе Мовиле ученые обнаружили более 30 видов живых организмов, не встречающихся больше нигде. В ходе эволюции они утратили абсолютно ненужные органы чувств, приобрели и развили новые. Все живущие в пещере организмы бесцветны и, естественно, слепы. Зато прекрасно улавливают колебания камней, воздуха, температуры и воды.

Первоочередная задача – сохранить

Сегодня ученые в процессе изучения животного и растительного мира Мовиле. Из 1.200м площади пещеры исследовано менее 300. Но гораздо больше, чем вопрос изучения, ученых волнует проблема сохранения уникального объекта. Одно только дыхание человека нарушает газовый состав атмосферы. Поэтому нет ничего удивительного, что вход в систему гротов Мовиле закрывают два люка, герметическая крышка плюс охрана. Так что если вы загорелись желанием посмотреть на это чудо природы, не стоит торопиться: экскурсии в пещеру не проводятся и в ближайшем будущем даже не планируются.