В организации крупного лесного пожара под Анапой обнаружен украинский след

27.08.2020, 20:25, Разное

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту возгорания 130 гектаров в заповеднике «Утриш» под Анапой, начавшегося в понедельник. В качестве основной версии, приведшей к возникновению пожара, следователи назвали причастность граждан Украины, массово заехавших на заповедную территорию накануне бедствия.

«Показания многочисленных свидетелей подтверждают нашу версию, что причиной возгорания стало массовое присутствие украинцев на территории заповедника «Утриш». Поскольку ни один из подозреваемых не установлен, следствием изучаются две версии: непроизвольного или умышленного поджога. Из свидетельских показаний известно, что возгорание началось 24 августа — в День независимости Украины. В этот день в Анапе и её окрестностях зафиксированы многочисленные флаги и песнопения на украинском языке. Сразу в нескольких очагах возгорания были обнаружены визитки украинского националиста Дмитрия Яроша и символика запрещённой в России организации «Правый сектор»», — пояснил представитель СК.

В настоящее время поиски украинцев, потенциально причастных к поджогам, продолжаются. Жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют внимательно вслушиваться в разговоры прохожих и при идентификации украинской речи сообщать о таких подозрительных людях в полицию.

Ранее стало известно об успешном тушении губернатором Вениамином Кондратьевым пожара в заповеднике «Утриш».