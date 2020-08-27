 

Брэд Питт отдыхает во Франции с немецкой моделью Николь Потуральски

27.08.2020, 14:05, Разное

В последнее время Брэд Питт попадает в сводки СМИ исключительно с темой развода с Анджелиной Джоли. Но сейчас, похоже, у прессы появился более оригинальный повод обсудить жизнь оскароносного актера – он закрутил новый роман. Избранницей 56-летнего Питта стала 27-летняя немецкая модель с польскими корнями Николь Потуральски.

Николь Потуральски

Питт и Потуральски были сфотографированы папарацци в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Видимо, пара держала путь в поместье Шато Мираваль, где Брэд в свое время женился на Анджелине Джоли. Как сообщает Entertainment Tonight, изначально Потуральски прилетела в аэропорт Шарля де Голля из Берлина, а Питт — из Лос-Анджелеса:

Их заметили в автомобиле с шофером, он отвез их в аэропорт. Они вели себя очень скрытно и быстро зашли в самолет.

Николь ПотуральскиНиколь Потуральски Если о Питте, похоже, публике известно все, то о Николь широкая общественность знает не так много. В fashion-бизнесе она более известна как Нико Мэри, ее интересы представляют агентства А Management, Official Models и NEXT Models. Потуральски украшала обложки нескольких глянцевых изданий, в том числе сентябрьский выпуск немецкого ELLE. Как сообщает, The Daily Mail в юности Николь планировала стать морским биологом, но в возрасте 13 лет ее нашел модельный скаут. Внешность Потуральски часто сравнивают с Анджелиной Джоли и Ириной Шейк. У модели есть маленький сын, Эмиль.

Брэд Питт и Анджелина Джоли



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