Воспитательница забайкальского детсада дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону»

27.08.2020, 9:35, Разное

Воспитательница детсада в забайкальском посёлке Шерловая гора Зинаида З. дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону».

По словам педагога, к такому решению её побудил тот факт, что у большинства воспитанников дошкольного учреждения один из родителей (преимущественно отец) отбывает срок в местах лишения свободы.

– Дорогой папочка, когда ты выйдешь из тюрьмы, мне будет 17 лет, — так начинается видеописьмо воспитанницы детсада — шестилетней Полины.

– Эта идея пришла мне в голову, когда школьникам ко Дню Победы дали задание написать письма отцам, будто они на фронте. У нас в посёлке нет никого, у кого отец на войне. А в колонии – у многих. В моей группе – больше половины. В Забайкалье всегда так было, — говорит воспитатель Ольга Угарова.

Не все шерловогорцы оценили инициативу Ольги. Многих удивило, что видеописьма на зону записывали даже те дети, чьи отцы находятся на свободе или вовсе никогда не сидели. Такие дети тут в меньшинстве, но они есть. Глава посёлка так объяснил решение воспитателя: «Дети всегда инстинктивно тянутся к добру. Разве можно отказать им лишь потому, что их отцы – не преступники? Им было бы обидно. Да и в группе они потеряли бы авторитет».

Среди адресатов видеописем оказался начальник шерловогорской колонии строгого режима. Его сын ходит в группу Угаровой. Он был поначалу возмущён тем, что сын желает ему скорейшего освобождения и поменьше пить, но потом пообещал помочь доставить диски с письмами каждому из отцов-заключённых.

Акцию Ольги Угаровой подхватили все детсады Забайкалья. А в сентябре письма на зону напишут и школьники.