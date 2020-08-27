Как главный экзорцист Ватикана столкнулся с самим Люцифером

27.08.2020, 7:29, Разное

Отец Габриеле Аморт, скончавшийся в 2016 году, был самым известным экзорцистом в мире, потому что официально представлял Ватикан и лично рассказывал об экзорцизме много того, чего ранее никто еще не слышал.

С тех пор, как люди стали верить в демонов и злых духов, существовали способы остановить их от нанесения вреда людям. Рассказы о демонах и одержимости демонами в той или иной форме можно найти по всему миру, в самых разных культурах, и средства защиты от них столь же разнообразны, как и люди, которые в них верят.

Одним из средств защиты является практика экзорцизма, когда священник или иное лицо, связанное с религией, ведет борьбу лицом к лицу с темными силами, недоступными нашему пониманию.

Одним из самых плодовитых и успешных подобных "воинов против сил зла" был человек, который когда-то являлся главным экзорцистом Ватикана и на протяжении своей длинной карьеры однажды столкнулся с самим Сатаной.

Отец Габриэле Аморт (1925-2016) родился в Модене, Эмилия-Романья, Италия. Когда ему было всего 10 лет, он понял, что хочет быть священником, после чего долго и упорно изучал христианские тексты. В 1954 году он наконец стал римско-католическим священником, а потом внезапно понял, что сильнее всего его тянет не к проповедям в церкви, а к борьбе против демонов.

Он начал изучать традиции и обряды экзорцизма как ученик отцу Кандидо Амантини, постепенно поднимаясь по служебной лестнице и в 1986 году стал главным экзорцистом всем Римской епархии. Потом он основал Международную ассоциацию экзорцистов.

Помимо своей репутации официального экзорциста католической церкви, Аморт был известен как очень открытый и откровенный собеседник по части своей необычной работы. Он многое рассказал об обрядах экзорцизма, о чем ранее широкие слои общества ничего не знали.

Он рассказал, что его сеанс экзорцизма длится всего около 30 минут, но повторяется столько, сколько необходимо, а в тяжелых случаях иногда даже несколько лет. Обычно ему помогали четверо подручных, их работой было контролировать пациента. Большинство обрядов проходили в специальной звукоизолирующей комнате, расположенной вдали от улицу, чтобы наружу не доносились крики и стоны одержимого.

По словам Аморта, иногда во время экзорцизма помогают самые обычные молитвы и пострадавший сидит тихо и спокойно. Но были случаи, когда пострадавший был связан, чтобы он не нанес вреда себе и другим, и во время обряда он кричал, плевался, выкрикивал оскорбления и нецензурную лексику.

Среди инструментов Аморт применял распятия, святую воду, освященное масло, книгу молитв, а еще изображение Папы Иоанна Павла II, которое особенно сводило демонов с ума.

Аморт написал о своем занятии две книги "Экзорцист рассказывает свою историю" и "Экзорцист: другие истории", в которых описал, помимо различных случаев на практике, церковные учения об экзорцизме и демонологии. Еще он был большим поклонником фильма "Экзорцист" и считал, что он в значительной мере очень точный, за исключением чрезмерных спецэффектов.

Было необычно и неортодоксально слышать все это, так как ранее Церковь как правило молчала о подобном, отводя тему экзорцизма в тень, но так как Аморт был очень успешным, его никто не останавливал.

К моменту своей смерти в 2016 году он, как сообщалось, провел ошеломляющие 160 тысяч обрядов экзорцизма, и он часто говорил, что в наше время подобное приходилось проводить все чаще и чаще. По его мнению современные люди часто отвергают Бога и сами приглашают демонов в свою жизнь:

"Люди потеряли Веру и ее место заняли суеверия, магия, сатанизм или доски для спиритических сеансов, которые и открывают двери демонам в наш мир", – говорил он.

Аморт также часто ругал восточные духовные практики вроде йоги, называя ее сатанинской, осуждал "сатанинскую рок-музыку", а еще ругал серию книг о "Гарри Поттере", потому что они одобряли "сатанинскую" магию. В глазах Аморта современный мир полон уловок и ловушек Сатаны и демоны различными способами приходят в нашу жизнь, чтобы развратить людей.

По словам Аморта, в человека могут вселиться сразу несколько демонов, а иногда даже около сотни. Подобные случаи требовали очень сложных обрядов экзорцизма и иногда жертвы к концу испытаний оставались едва живы. Аморт изгнал множество демонов, а однажды столкнулся с главным из них – самим Дьяволом или Сатаной.

Этот случай был описан в книге "Дьявол боится меня: Жизнь и работа самого известного в мире экзорциста", написанной близким другом и коллегой Аморта – отцом Марчелло Станционе. Это произошло в 1997 году, когда в штаб-квартиру Аморта в Риме из маленькой итальянской деревни привезли болезненно истощенного молодого парня.

Аморт тут же ощутил, что от него исходит мощное зло, оно распространялось от парня как волна, едва того ввели в комнату. Он приказал положить одержимого на кровать, а когда тот начал сопротивляться и рычать, связать его веревкой. Затем Аморт подошел к парню и произнес вслух имя Иисуса, отчего жертва тут же "сошла с ума".

Парень начал кричать, дергаться, выкрикивать ругательства на английском и итальянском языках, плеваться, пытаться развязать веревки и тд. Потом Аморт начал читать молитвы и человек стал еще более безумным. Но больше всего напугало Аморта не его поведение, а его ответ на вопрос кто владеет тобой, заданный Амортом парню.

"Крича и завывая, демон вырвался вперед и смотрел прямо на него, вызывая слюнотечение изо рта молодого человека. "Нечистый дух", – сказал Аморт, -"Кем бы вы ни были и все ваши соратники, владеющие этим Рабом Божьим, Я призывая вам: скажите мне свое имя, день и час вашего проклятия". Мужчина посмотрел на него и прорычал "Я Люцифер!". Аморт был потрясен. Он не ожидал получить столь устрашающего ответа.

Но он был убежден, что будет бороться с ним, пока у него есть силы. Демон продолжил свои потуги, заставляя одержимого вывернуть голову назад и закатить глаза. Так он и оставался сидеть с выгнутой спиной около 15 минут. В комнате стало очень холодно, на окнах и стенах образовались кристаллы льда.

Аморт все это время постоянно приказывал демону покинуть тело хозяина, а потом тело молодого человека напряглось так сильно, что стало твердым и он начал левитировать. В течении нескольких минут он парил в воздухе на высоте 1 метра".

После этого жертва снова упала на кровать и Дьявол признал свое поражение, назвав точный день и час, когда он выйдет из тела одержимого.

Неясно, в какой степени все это соответствовало реальности, но Станционе всего утверждал, что все описанное полностью правда.