Настоящий Вервольф

27.08.2020, 7:04, Разное

Жители небольшого городка близ Кельна замаливали свои грехи несколько раз в день, но без толку. Кровожадный оборотень, посланник дьявола, по-прежнему выходил на охоту. Не проходило и недели, чтобы местные не находили очередное растерзанное тело. Хищнику требовалось много еды…

Отголосок детской сказки

Наверное, нет ни одного человека, который не слышал бы о сказке Шарля Перро «Красная Шапочка». Существует множество вариаций этой произведения, сняты фильмы и мультфильмы. Но мало кому известно, что история о девочке и волке основана на реальных событиях, произошедших в Германии в конце шестнадцатого века.

Перро, а затем и братья Гримм слышали, если можно так выразиться, «исходник». Но ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом веках публиковать историю о Красной Шапочке без адаптации было нельзя. Поэтому авторы основательно над ней поработали, превратив страшилку в интересную и поучительную детскую сказку. В исходной версии волк не просто проглотил бабушку, а приготовил из ее крови напиток, а из плоти – еду. И когда в дом пришла Красная Шапочка, хищник в образе родственницы заставил ее поужинать с ним.

Кот, живший у бабушки, всячески старался предупредить девочку, за что и поплатился. Волк убил его деревянными башмаками. После ужина зверь уложил девочку в постель, сжег ее одежду и лег рядом. В этот момент и состоялся известный диалог про глаза, когти и зубы. Финал – логичен. Хищник произнес: «Это чтобы поскорее съесть тебя, дитя мое!» – и съел Красную Шапочку. И хоть у этой страшной сказки есть несколько вариантов, почти все они заканчивались одинаково – девочка погибала в пасти зверя.

Основано на реальных событиях

История, которую услышал Перро, появилась не на пустом месте. Похожие события произошли в германском городке Бедбург, находившемся неподалеку от Кельна. В конце шестнадцатого столетия населенный пункт погрузился в пучину первобытного ужаса и страха. Еще бы! В окрестностях объявился кровожадный монстр, который утолял голод свежим человеческим мясом.

Началась история вполне буднично для того времени. Неожиданно с пастбищ начал исчезать домашний скот. Ну, пропадает и пропадает, мало ли какой хищный зверь завелся? Затем разодранные туши животных стали находить в разных местах: от леса до городских ворот. Никакой паники среди местных поначалу не было. Народ свято верил, что возле города поселилась стая волков. Охотники, взяв оружие, систематически устраивали облавы. И, как доказательство правоты, постоянно приносили трупы убитых животных. Но вот незадача: чем больше волчьих трупов притаскивали охотники, тем больше исчезало домашних животных.

Вскоре проблема стала по-настоящему острой. Горожане рисковали остаться без коров, коз и овец. И тогда, чтобы избавиться от обнаглевших хищников, за оружие взялось все мужское население города. В течение нескольких дней они прочесывали окрестные леса и убивали волков. И перебили, как считали, их всех. Но прошла всего неделя – и пастух наткнулся в овраге на разорванную коровью тушу. Это стало для горожан последней каплей. Психика жителей шестнадцатого века не выдержала, по Бедбургу поползли слухи о нечистой силе. Люди молились, каялись, просили защитить их от исчадия ада. Но результат оказался еще хуже – однажды недалеко от городских стен случайные прохожие нашли разорванное тело местного бродяги. Убийство поражало своей жестокостью: ужасающий хищник расколол несчастному череп и вырвал у него позвоночник.

Городок окончательно запаниковал, поверив, что в окрестностях завелся оборотень…

Идет охота на людей

Как оказалось, погибший бродяга – это только начало. Вскоре стали пропадать дети. Причем их искромсанные зубами тела (зверь особенно любил разбивать головы и съедать мозг) жители Бедбурга находили на деревьях, вблизи городка. Вот тогда-то город и погрузился в пучину настоящего ужаса. Поодиночке старались никуда не ходить, вздрагивали от малейшего шороха. Вдруг волк-оборотень вновь вышел на охоту?

Все нипочем было лишь детям. Их не пугала ни ужасная гибель друзей, ни строжайшие запреты родителей. Они то и дело убегали поиграть на ближайших лугах. Этим-то и пользовался оборотень. Он не ждал ночи, поэтому чаще всего нападения происходили днем. При этом он всегда старался атаковать одиночек. Но однажды осмелился напасть на группу детей, игравших возле стада коров.

Гигантский волк выскочил из кустов и сумел когтистыми лапами схватить одну из девочек. Ребенок закричал, встревоженные коровы громко замычали и начали убегать. Ее друзья и подружки помчались за подмогой. Девочке повезло. Оборотень, испугавшись громких звуков и увидев вооруженных мужчин, бросил жертву и спрятался в лесу. Мужчины тут же отправились на поиски зверя, но найти его так и не смогли. Эта девочка, хоть ее имени история и не сохранила, стала, наверное, единственным человеком, сумевшим пережить встречу с монстром.

Ну а оборотень решил отомстить. Спустя несколько дней после происшествия на лугу, он напал на двух беременных женщин. Причем с ними он обошелся наиболее жестоко: вырвал детей из животов, после чего съел их мозги и печень. С женщинами поступил точно также. Четыре растерзанных трупа нашли пастухи ранним утром… По Бедбургу пошел слух, будто город проклят за прегрешения местных жителей. И расправы от зубов волка-дьявола никому не избежать.

Единственные, кто не поддался общей панике – охотники. Они пытались поймать хищника, ставили на него капканы и хитроумные ловушки. В общем, использовали весь охотничий арсенал тех времен. Но оборотень всякий раз успевал убежать. Он словно знал, где находятся ловушки и когда будет объявлена очередная охота. И чем настойчивей мужчины пытались его поймать, тем более жуткими и изощренными становились убийства монстра. Он когтями вырывал сердце и печень жертвы, разгрызал череп, выпивал кровь, а внутренние органы разбрасывал вокруг трупа.

Вскоре у жителей города появилась новая версия. Кто-то запустил слух, будто все погибшие – католики. И ни одного протестанта не числилось в списках пострадавших. Молва тут же разнесла это по городу. Добропорядочные католики взялись за оружие уже не против зверя, а против представителей другой веры. Надо сказать, в Германии в те времена отношения между католиками и протестантами были сильно натянутыми, то и дело происходили вооруженные конфликты. Не обошло это противостояние и Бедбург. Небольшой городок был разделен на два лагеря. И если до появления монстра люди жили в относительной терпимости друг к другу, то после начали обвинять друг друга в кровавых убийствах. Протестанты оборонялись, как могли, сообщая информацию о кровожадном оборотне. Иного способа противостоять разъяренным католикам у них просто не было. Да и почва оказалась благодатной, поскольку легенды о людях, превращающихся в волков, передавались из уст в уста на протяжении не одного столетия.

Окончательную точку в споре религиозных лагерей поставили охотники. Однажды им удалось на месте кровавой бойни найти отпечатки волчих лап, а затем и человеческих ног. Произошло это летом 1589 года. Поскольку растерзанное тело ребенка было еще теплым, мужчины поняли, что зверь совершил нападение недавно. Поэтому они быстро организовали облаву, прихватив с собой гончих собак.

Эта охота была описана во французском памфлете «Правдивый трактат о достойной осуждения жизни и смерти некого Штуббе Петера» 1590 года. Мужчинам повезло, собаки взяли след зверя. Вскоре они привели охотников на поляну, где находился оборотень. Увидев людей, он скинул с себя некое подобие пояса и мгновенно превратился из гигантского волка в человека. Надеясь, что охотники не видели этих метаморфоз, мужчина, опираясь на посох, зашагал им навстречу. Но обмануть жителей Бедбурга не удалось. Под маской оборотня скрывался всем известный горожанин по имени Петер Штумпф (по некоторым данным – Штуббе или Штумпп). Он являлся набожным католиком, добропорядочным отцом семейства, занимался фермерством и всегда подавал щедрую милостыню нищим. Поэтому у власти он находился на хорошем счету. Никто и представить не мог, что оборотень – это Петер.

Преступление и наказание

Штумпфа посадили за решетку в ожидании представителя Кельнского епископата. Никто тогда не сомневался, что Петер – оборотень. Ведь человек не мог из раза в раз так обставлять свои кровавые убийства. Среди горожан ходил слух, будто арестант страдал ликантропией – заболеванием, чьи симптомы никто не видел, но все в него верили. Именно она способствовала превращению мужчины в дикого зверя. Было и еще несколько версий. Так, одни считали, что на Петера наслал проклятье как-то колдун. Другие утверждали, будто Штумпф заключил сделку с дьяволом, мол, тот обещал великие блага, взамен требуя убивать женщин и детей.

Особой популярностью пользовались как раз последние две версии. В то время люди верили, что человек, зараженный ликантропией, превращается в волка исключительно ночью в полнолуние. А Петер чаще всего совершал убийства при свете солнца.

Приехавшие в Бедбург из Кельна инквизиторы не стали ходить вокруг да около. Им нужно было как можно быстрее добиться правды от Штумпфа. Поэтому допросы проходили с пристрастием. Петера подвергали различным пыткам, используя, в том числе, и дыбу.

Через несколько дней мужчина не выдержал и признался в убийстве более двух десятков женщин и детей. Рассказал и о том, что действительно являлся оборотнем. При этом подробно описал все признаки ликантропии. Точнее, пересказал трактат александрийского схоласта Павла Эгинета об этом дьявольском заболевании.

Есть версия, что инквизиторы просто зачитывали текст Петеру, висевшему на дыбе, а тот лишь поддакивал, мечтая о скорейшем прекращении мучений. Так, он признался, что в полнолуние его мучил сильный озноб, наступала ломота в суставах, организм сковывала неутолимая жажда, наступала боязнь света и жуткая тоска. Ему срочно нужно было убегать в лес, скинуть с себя одежду и подождать, пока тело покроется густой шерстью. А потом наступало необъяснимое желание выть на полную луну.

Но так у Петера было лишь сначала. Затем ему захотелось человеческого мяса и крови… Инквизиторам такого признания было вполне достаточно. Они тут же объявили Штумпфа виновным в убийствах и сговоре с дьяволом. Причем никто не удосужился проверить, правда ли он превращался в хищника или же просто сам представлял себя волком, накинув шкуру на плечи. Не смутил их и тот факт, что убийства происходили днем. В этом плане обычные жители городка оказались куда более дотошнее, чем представители церкви.

Петер напрасно ожидал, что после признания в убийствах пытки прекратятся. Его мучили на протяжении еще нескольких дней. В итоге инквизиторам удалось выяснить, что Штумпф увлекся черной магией в детстве. А когда ему исполнилось двенадцать лет, он заключил сделку с дьяволом. Тот подарил ему магический пояс, позволявший человеку превращаться в кровожадного хищника. Кстати, о поясе. Охотники несколько раз отправлялись на место задержания оборотня в надежде найти колдовской артефакт, но их усилия оказались тщетны. А Петер заявил, будто подарок забрал обратно хозяин ада. Также Штумпф признался, что долго боролся с жаждой человеческой крови. Но однажды все-таки не выдержал. Попробовал один раз и с тех пор уже не мог без нее обойтись. Из-за этого ему приходилось убивать не только коров, но и людей.

Но и этого инквизиторам показалось мало. Они хотели сотворить из Штумпфа образ абсолютного зла. Поэтому мужчина признался и в инцесте, и поедании собственных детей, и жен, и сестры…

Лишь после этого инквизиторы отстали. Они приговорили Петера к смертной казни по всем канонам, одобренным церковью. Поэтому ночью на 31 октября 1589 года Штумпфа привязали к деревянному колесу и во время вращения выдирали раскаленными щипцами куски его плоти. Затем раздробили конечности, отрубили голову, а изуродованное тело сожгли. Вместе с Петером казнили его дочь Сибил, а также сожительницу Катарину. Их обвинили в пособничестве. По одной версии, женщинам сначала отрубили головы, а потом сожгли. По другой – их живьем отправили на костер. Кстати, казнь Штумпфа и его семьи происходила на главной площади городка, где собрались все жители. Каждый хотел лично убедиться в гибели прислужников дьявола.

Когда с оборотнем было покончено, на месте казни инквизиторы приказали поставить памятник жуткому монстру. Так сказать, продемонстрировать аду победу над его приспешником. К столбу прикрепили в горизонтальном положении колесо (то самое, на котором крутили Петера), на него установили деревянную фигуру волка, а на самый верх прикрепили отрубленную голову Штумпфа. Памятник получился таким же жутким, как и казнь оборотня.

Возможно, Петер был случайной жертвой, ведь выдержать пытки инквизиции не в состоянии ни один человек. Но после его казни Бедбург зажил спокойной жизнью. Хотя еще долго горожане вздрагивали при каждом шорохе и рассказывали непослушным детям кровавую сказку об ужасном волке, охотившимся за людьми.