Лукашенко реорганизует республику в Первую белорусскую империю

26.08.2020, 19:15, Разное

Александр Лукашенко собрал экстренное заседание Совета Республики Беларусь, на котором сообщил о заговоре протестующих против государственной власти и суверенитета страны и объявил о ее реорганизации в Первую Белорусскую империю.

«Меня пытаются запугать и разрушить страну какие-то безработные люди явно с криминальным прошлым, но я вам говорю, моя решимость как никогда сильна и велика. Поэтому для обеспечения безопасности и сохранения стабильности Республика Беларусь будет реорганизована нами в Первую белорусскую империю во имя сохранности и во имя блага общества, которое, поверьте мне, просуществует еще десять тысяч лет. Управлять империей будет это величественное собрание и державный повелитель, избираемый пожизненно. Видит Бог, я этого не хотел», — сказал Александр Лукашенко.

После этого Лукашенко снял с себя капюшон и показал последствия, сказанные с увеличением рабочего дня и бессонными ночами – огромные морщины, мешки под глазами и конъюнктивит. Затем, президент продолжил свою речь.

«Тунеядство, поразившее страну в последние годы, никогда не найдет в ней опоры. Сильные и растущие войска ОМОНа обеспечат торжество закона. При новом порядке наши самые сокровенные убеждения будут надежно защищены. Мы будем хранить наши идеалы силой оружия. Мы не уступим врагам ни пяди своей земли и вместе выступим против любых угроз, внешних и внутренних. Пусть слышат враги империи: кто бросит вызов имперской решимости, получит по щам», — закончил Лукашенко.

Совет Республики Беларусь единогласно поддержал президента и проводил его бурными аплодисментами.