Скандалы: Собчак и инстамамы

26.08.2020, 18:45, Разное

15 российских блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram

В прошлом году Forbes впервые представил рейтинг Instagram-блогеров. В него вошли 15 публичных персон, больше всего заработавших в этой социальной сети. Спустя год в их рядах произошла серьезная ротация — в рейтинге сразу шесть новых лиц, некоторые прошлогодние лидеры уступили позиции. Тем не менее лидером рейтинга вновь стала Ксения Собчак. За прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на «Первом канале» и нарастила аудиторию.

Спектр брендов, которые она рекламирует, широк — это и техника Bork, и косметика Mixit, и автомобили Audi — правда, после того, как Собчак пошутила на тему афроамериканских волнений в США на YouTube-шоу Comment Out, а также написала несколько критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем Instagram, немецкий автоконцерн разорвал с ней контракт.

Второе место в рейтинге заняла певица Полина Гагарина. В аккаунте она делится подробностям своей повседневной жизни, выкладывает фотографии с другими артистами и размещает рекламу. В прошлом году на втором месте была Регина Тодоренко.

Перемены и на третьем месте — Ольгу Бузову сменила блогер Ида Галич. Начав с вайнов в Instagram, в прошлом году она запустила свое шоу для школьников, а в этом стала мамой и ведущей шоу «Такие родители» на «Пятнице!», где со своим мужем делится опытом воспитания ребенка. В рейтинге есть еще два блогера, чей контент во многом посвящен семье и материнству, — это новички Валерия Чекалина и Алина Левда. Кроме них, в рейтинге еще четыре новых имени — Настя Ивлеева, Егор Крид, Рита Дакота и Ксения Бородина.

«Инстамамы изначально были движущей силой Instagram, — рассуждает основатель сервиса WhoIsBlogger Лев Грунин. — Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу». Аудитория инстамам — другие молодые мамы, у которых больше времени для выбора товаров онлайн, они чаще совершают покупки, для брендов они в приоритете, добавляет Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.

В каком бы формате блогеры ни работали, объединяет их одно — «новая искренность». Они стремятся быть ближе к своим подписчикам, демонстрируя не только приятные стороны жизни, публикуя неотфотошопленные фотографии и рассказывая о своей жизни без прикрас. «Instagram перестал быть соцсетью, где пластиковые люди публикуют заумные посты, а стремится к тому, чтобы стать местом, где ты общаешься с популярной персоной как с другом», — резюмирует Карпушин.

Методология

По просьбе Forbes исследовательская компания WhoIsBlogger, специализирующаяся на интеллектуальном анализе больших объемов данных, проанализировала аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек. Из них были отобраны 33 блогера с наибольшим количеством рекламных публикаций за год. Далее мы собрали данные о стоимости размещения различных типов публикаций у этих блогеров (с помощью самих блогеров, экспертов и блогерских агентств) и выделили 15 блогеров, заработавших, по этим оценкам, больше всего. Также мы учитывали, что часть постов блогеры размещают по бартеру. Данные проанализированы за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

1. Ксения Собчак

Доход: $1,48 млн

Количество подписчиков: 7,7 млн

Деятельность: телеведущая, журналист, актриса, генеральный продюсер телеканала «Супер». В 2019 году запустила авторское YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». С февраля 2020 года в эфире «Первого канала» выходит шоу Собчак «Док-Ток».

2. Полина Гагарина

Доход: $0,89 млн

Количество подписчиков: 8,4 млн

Деятельность: певица и актриса, представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», заняла там второе место. В течение нескольких сезонов была одним из наставников в телепроекте «Голос» на «Первом канале».

3. Ида Галич

Доход: $0,85 млн

Количество подписчиков: 7,1 млн

Деятельность: российская телеведущая, певица и видеоблогер. Получила популярность в Instagram благодаря вайнам, в 2018 году сняла несколько музыкальных клипов, в 2019 году запустила шоу на YouTube под названием «1−11», а в 2020 году — семейное скетч-шоу с супругом Аланом Басиевым на телеканале «Пятница!».

4. Ксения Бородина

Доход: $0,77 млн

Количество подписчиков: 15,4 млн

Деятельность: бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» с 2004 года. Участвовала в шоу «Танцы со звездами» и телепроекте «Жестокие игры».

5. Алина Левда

Доход: $0,76 млн

Количество подписчиков: 5,3 млн

Деятельность: по образованию юрист, известность получила благодаря Instagram, в котором пропагандировала правильное питание. В 2019 году выпустила песню «Зависима», которая заняла в iTunes первое место. Владеет собственным брендом кофе Coffee Story.

6. Настя Ивлеева

Доход: $0,61 млн

Количество подписчиков: 17,7 млн

Деятельность: телеведущая и блогер. Наибольшую известность ей принесли съемки в передаче «Орел и решка», недавно стало известно, что она вернется в новый сезон шоу.

7. Валерия Чекалина

Доход: $0,61 млн

Количество подписчиков: 6,5 млн

Деятельность: бьюти-блогер, создательница косметической марки Letique. Большую часть постов посвящает семье, спорту и здоровому образу жизни.

8. Регина Тодоренко

Доход: $0,6 млн

Количество подписчиков: 8,6 млн

Деятельность: наиболее известна как ведущая телепередачи «Орел и решка». Ведет авторское шоу «Регина+1». В мае 2020 года Регина Тодоренко получила золотую кнопку YouTube — ее канал достиг миллиона подписчиков.

9. Елена Темникова

Доход: $0,6 млн

Количество подписчиков: 5,2 млн

Деятельность: певица и автор песен. Бывшая участница группы «Серебро». Первоначальную известность получила благодаря участию шоу талантов «Фабрика звезд». Стала первым в России артистом, отмеченным в Apple Music индивидуальной нотой — дизайнеры Apple разрабатывали уникальный стиль для продвижения одного из ее альбомов.

10. Хабиб Нурмагомедов

Доход: $0,6 млн

Количество подписчиков: 21,2 млн

Деятельность: боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в легком весе. С 2019 года возглавляет рейтинг звезд по версии Forbes.

11. Ольга Бузова

Доход: $0,6 млн

Количество подписчиков: 21,7 млн

Деятельность: певица и ведущая «Дом-2». Вела телепередачи «Замуж за Бузову» и «Бородина против Бузовой». Летом 2020 года приняла участие в программе «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

12. Егор Крид

Доход: $0,57 млн

Количество подписчиков: 13,1 млн

Деятельность: поп-певец, артист, автор песен. В 2019 году покинул лейбл Black Star, на который был подписан с 2012 года. В 2018 году снялся в шоу «Холостяк», а в 2020 году вышел фильм «(Не)идеальный мужчина» с артистом в главной роли.

13. Виктория Боня

Доход: $0,54 млн

Количество подписчиков: 7,4 млн

Деятельность: телеведущая, актриса, модель. Бывшая участница шоу «Дом-2», снималась в сериале «Универ».

14. Алан Енилеев

Доход: $0,51 млн

Количество подписчиков: 2,1 млн

Деятельность: киберспортсмен, автомобильный блогер и журналист. В 2006 году стал чемпионом мира в дисциплине виртуальных автогонок Need For Speed на гранд-финале чемпионата мира (World Cyber Games). Получил известность благодаря своим обзорам на автомобили.

15. Рита Дакота

Доход: $0,48 млн

Количество подписчиков: 2,5 млн

Деятельность: певица и автор песен. В 2015 году участвовала в проекте «Главная сцена» на канале «Россия-1».

Анастасия Ляликова