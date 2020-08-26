Скандалы: Смерть «Бизнес Молодости»

26.08.2020, 17:25, Разное

Как два чебоксарца построили компанию на миллиард и почему закрывают самый скандальный инфобизнес в России

В августе сооснователь тренингов для предпринимателей «Бизнес Молодость» Петр Осипов объявил об окончании девятилетней истории проекта. Этому предшествовали выход из компании его партнера Михаила Дашкиева и финансовые проблемы, усилившиеся на фоне пандемии. Forbes решил вспомнить, как «Бизнес Молодость» породила моду на инфобизнес и почему у нее всегда было больше хейтеров, чем почитателей.

На одном из тренингов «Бизнес Молодости» («БМ») в 2016 году в ответ на задание «поставить себе материальную цель» основательница тульской стройкомпании VSGROUP Ольга Дыдыко подняла руку и сказала: «Мне не нужна машина классная или сумка Birkin, я лучше куплю экскаватор для компании». Ведущий тренинга, сооснователь «БМ» Петр Осипов, по словам Дыдыко, вызвал ее на сцену и «публично разобрал» кейс. «Сказал, что я не получаю любви, поэтому не ставлю себе материальные цели и боюсь двигаться вперед. Я расплакалась прямо на сцене. Это был трэш», — вспоминает Ольга.

Ее опыт, судя по недовольству курсами в Сети, не уникален: «Бизнес Молодость» на протяжении многих лет ругали и представители делового сообщества, и сами клиенты. Но несмотря на волну хейта, курсы пользовались завидным спросом, а в 2018-м совокупная выручка основных юрлиц «БМ» достигла 1 млрд рублей.

Первые несколько лет, по словам Осипова, он и Дашкиев «горели проектом», но впоследствии «огонь стал потухать». В начале 2019-го, несмотря на успешные финансовые показатели предыдущего года, из компании вышел Дашкиев. Осипов закрыл год с убытком в 27,8 млн рублей, а в августе 2020-го заявил о полной остановке бизнеса, так и не оправившись от пандемического удара. Впрочем, некоторые эксперты считают, что объявление о закрытии — всего лишь маркетинговый ход, и на самом деле курсы переродятся «под новым соусом» в ближайшее время.

Forbes поговорил с Осиповым и Дашкиевым и узнал, как двум 20-летним чебоксарцам удалось построить инфобизнесовую империю, довести выручку до 1 млрд рублей, несмотря на тонны критики, и действительно ли Россия останется без «Бизнес Молодости».

20-летние учителя

Петр Осипов и Михаил Дашкиев родились и выросли в Чебоксарах, учились в соседних школах, но плотно общаться стали только в Москве, куда оба поступили в вузы (Осипов — в РГГУ, Дашкиев — в НИУ ВШЭ). Осипов последовательно строил политологическую карьеру: еще будучи школьником, начал работать в предвыборном штабе местного депутата Евгения Слепова, затем устроился помощником депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Броницына.

Уже тогда у него появился интерес к ораторству: Осипов организовывал депутатские выступления на 100-150 человек, но Броницын не всегда на них доезжал. Студент его «подменял» — так и научился «держать себя на сцене».

Избирательные кампании проходили летом, поэтому для стабильного заработка Осипов устроился менеджером по продажам в компанию ФТК, которая предлагала дополнительное образование для школьников. Сначала «ходил по школам и продавал курсы», но впоследствии стал сам вести курсы по публичным выступлениям.

Увлекшись темой, на последних курсах университета он устроился на стажировку в компанию «Ораторика» (тренинги по бизнесу и личной эффективности). «Он был достаточно активным студентом, постоянно интересовался новой информацией и пробовал разные подходы», — вспоминает опыт работы с будущим конкурентом владелица «Ораторики» Ирина Киреева. Благодаря «Ораторике» у Осипова, по собственным словам, появились частные клиенты по публичным выступлениям: будучи студентом пятого курса, он вел консультации «для некоторых топ-менеджеров небольших компаний».

«Вместо бизнес-знаний я получил несколько занятий по цигуну и боксу, разговоры про чакры и воспитание детей»

Дашкиев во время учебы успел поработать в школе менеджеров «Арсенал», маркетологом в тренинговой компании Pinta Lab, а также запустить вместе с приятелем Дмитрием Крутовым (в будущем сооснователем онлайн-образовательного проекта Skillbox) маркетинговое агентство Mokselle и магазин энергосберегающих ламп «Энергосберегающие системы».

Осипов и Дашкиев, к тому моменту уже плотно общавшиеся, были настолько вдохновлены тем фактом, что в свои 20 с небольшим лет зарабатывали «по 100 000-150 000 рублей в месяц», что решили написать книгу «про важность постановки целей». Но книга — дело небыстрое, поэтому своими мыслями придумали поделиться на студенческом мероприятии бизнес-инкубатора ВШЭ. Мастер-класс, который прошел летом 2010 года, назвали «Бизнес и молодость» (впоследствии трансформировалось в нынешний вариант — «Бизнес Молодость»). В ходе него студентам пообещали «пошаговый план для первого рывка» в карьере. На мероприятие, по словам Осипова, пришли несколько сотен участников.

«Если выступаем, надо что-то продать», — подумали тогда Осипов и Дашкиев и решили рассказать о еще не созданном «клубе для тех, кто интересуется саморазвитием». Предложили студентам за 5000 рублей в месяц посещать еженедельные встречи, где молодые тренеры будут «разбирать их кейсы» — помогать сделать сайт, настроить рекламу и конвертировать заявки в продажи. На встречи записались 30-40 студентов — «ребята 18-21 года, которые хотели чем-то заниматься, но не понимали, с чего начать».

В таком формате курсы просуществовал полтора года. «Людей было не очень много — на уровне этих 30-40 человек в месяц и держались, — вспоминает Осипов. — Но я не помню, чтобы мы активно пиарили [проект] тогда. Было интересно собрать вокруг себя тусовку ребят, которые интересуются развитием. Давали им задание на неделю, разбирали, снова давали задание. И так постепенно начала выкристаллизовываться методология». Осипов преподавал навыки публичных выступлений и постановку целей, Дашкиев — создание сайтов и маркетинг. Занятия вели только лично — сторонних экспертов не приглашали. На каждой новой встрече оценивали результат, который за неделю достигли ученики, — например, насколько за счет настройки маркетинга выросли продажи.

Феномен «Молодости»

«Именно фокус на результат был нашей фишкой — такого никто не предлагал», — говорит Осипов. С ним соглашается миллиардер Игорь Рыбаков F 96, сооснователь компании «Технониколь»: «Я застал самое начало этого рынка в России. «Бизнес Молодость» — первая организация, которая предложила более-менее организованное обучение в формате для начинающих предпринимателей. В этом смысле они феномен, заслуживающий изучения, исторического признания». Курсы вчерашних студентов выстрелили, потому что «в то время бизнесу пытались учить, но делали это академично, тихо, а «БМ» имели наглость делать это так, как они делали — ярко, с вызовом, где-то на грани фола», считает сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов. «Ребята научились сложные вещи объяснять простым языком и делать это весело. И это было маленькой революцией, — соглашается Аяз Шабутдинов, серийный предприниматель и один из выпускников «БМ». — Они поняли, что предприниматель — это не наделенный сакральностью идеальный персонаж, а обычный человек, который тоже иногда не может себя заставить пойти на работу, который толком никак не ведет у себя учет».

Чтобы привлекать новых клиентов, Осипов и Дашкиев сделали сайт и стали проводить новые выступления в МГУ, ВШЭ и других вузах — рассказывали о «своем бизнесе, несмотря на возраст», и советовали, «что читать, что смотреть, с кем общаться, какие качества в себе развивать». За первые два года работы сарафанное радио создало вокруг тренингов «большой резонанс», уверяет Осипов. Доход юрлиц «Бизнес Молодости» с видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (ООО «Бизнес-Молодость» и ООО «БМ») за 2012 год составил 8,3 млн рублей, прибыль — 4,3 млн. Партнеры также функционировали как ИП: Дашкиев — с 2010 года, Осипов — с 2011-го.

Почувствовав первую волну успеха, партнеры полностью переключились со сторонней работы на компанию и принялись строить «из хобби бизнес». Сформировали первые несколько программ: «Интенсив» по запуску бизнеса из двух занятий за 8000-10 000 рублей, двухмесячный расширенный курс «Цех» из восьми занятий за 20 000-30 000 рублей и двухмесячный «продвинутый» курс «Миллион за сто» стоимостью в 300 000 рублей. Затем в совладельцы и управленцы позвали экс-владельца разработчика облачных услуг для управления бизнесом «Мегаплан» Александра Волчека, с которым партнеры познакомились через Дмитрия Крутова. Тогда же наняли нескольких менеджеров по продажам и маркетологов. Для всего штата партнеры открыли офис на Тверской-Ямской. Волчеку в течение 2012-го и 2013 годов отошло по 33% в расплодившихся к тому времени юрлицах проекта: ООО «БМ», «БМ Старт», «БМ Сервис», «АП» и «МГ». Впоследствии он стал гендиректором компании.

Сформировав полноценные курсы, Осипов и Дашкиев вышли за пределы Москвы: стали ездить с бесплатными тренингами по регионам и привлекать клиентов оттуда. В том же 2012-м открылись первые представительства проекта в Ульяновске, Санкт-Петербурге, Самаре и еще 11 городах. Там основатели находили партнеров-кураторов, которые собирали аудиторию и подключались онлайн к столичным тренингам Осипова и Дашкиева. За это партнеры, по словам Дашкиева, получали фиксированную зарплату или долю выручки в 20-30% от каждого набора на курс.

В 2013-м, благодаря запуску курсов и экспансии в регионах, «начался очень серьезный взлет»: суммарная выручка юрлиц «БМ» составила 477 млн рублей (в 50 раз больше, чем годом ранее), прибыль — 39,4 млн. Спиридонов из «Нетологии» считает, что в первый год полноценной работы основатели могли скрывать часть доходов, потому что такой рост кажется «слишком уж резким». Дашкиев это отрицает: «Мы всегда следили за тем, чтобы все было в порядке с точки зрения налогов. Такой скачок объясняется тем, что мы действительно резко выросли, сделали радикальный прыжок».

Раскрыть бизнес-чакру

Дашкиев признает, что поначалу он и Осипов были неопытны и совершали много ошибок: «У нас была какая-то эпатажность и в то же время отсутствие контроля за качеством собственного продукта и общения с клиентами».

Из-за этого с ростом популярности «Бизнес Молодости» росла и волна недовольства манерой преподавания. Один из слушателей курсов рассказывал The Village, что вместо структурированных бизнес-знаний получил несколько занятий по цигуну и боксу с Осиповым, разговоры про чакры, отношения в семье и воспитание детей. «То, что мы делали, — это фокус на результатах людей, а результаты складываются из многих факторов, в том числе, атмосферы и внутреннего состояния, — рассуждает Осипов. — Поэтому, кроме прикладных знаний, мы предлагали выезды в разные города, дополнительную активность и консультации по личным вопросам».

Ругали «БМ» и за то, что большинство видео и историй успеха выпускников, которые Осипов и Дашкиев использовали на сайте компании, «сильно преувеличены». «Очень много учеников в ходе тренингов заявляли о нереальных результатах: что они, условно, продали ручки Сбербанку или какой-то экспресс-аудит заводам за 30 млн рублей за два месяца. Они просто хотели пропиариться и получить публикацию о себе на сайте «Бизнес Молодости», — говорит основательница тульской VSGROUP Ольга Дыдыко, которая в 2016-м по совету подруги приобрела курс «Миллион за сто». На тренингах, по ее словам, «было что-то вроде соревнования»: учеников делили на команды, выигрывал тот, кто нарастит доходы за два месяца больше всех. О членах команды-победителя выпускали заметки на сайте «БМ». «Это [то, что участники тренингов преувеличивали свои результаты] действительно было большой болью и нашей большой проблемой, — признает Дашкиев. — Поэтому с каждым годом мы проводили более строгий факт-чек при публикации кейсов студентов, но полностью проблему побороть не смогли». Сама компания намеренно цифры выпускников не завышала, уверяет он.

«Он публично сказал, что я не получаю любви, поэтому не ставлю себе материальные цели. Я расплакалась прямо на сцене»

Еще одна особенность скандальных курсов — жесткие разборы кейсов и «резкие, назидательные и оскорбительные заявления со сцены», говорит Спиридонов. Группы с начинающими предпринимателями, например, назывались «чистилищем», из которого можно было попасть к «богам» — в группу тех, кто зарабатывает более 300 000 рублей в месяц, или в «ад» — работу по найму. Многим были не по душе и публичные разборы кейсов случайных людей из зала на сцене — как в случае Дыдыко. Тем не менее, за этот опыт «БМ» она в итоге благодарна: «Меня сначала размазало, но спустя месяца два я поняла, что у меня действительно были страхи — я не хотела растить дальше бизнес, потому что думала, что его прикрутит налоговая или кто-то отберет. Я пошла работать с этим страхом к психологу и впоследствии смогла увеличить оборот своей компании в несколько раз».

Сам Осипов в интервью Максиму Спиридонову признавался, что «испытывает определенную неловкость от того, как поступал с определенными людьми» на тренингах. «Но стоит признать, что этот этап позволил создать что-то уникальное и аутентичное. Чтобы создать что-то новое, в любом случае ты будешь кому-то против шерсти», — считает сооснователь «БМ».

Несмотря на волну хейта и ошибки основателей, курсы продолжали пользоваться впечатляющим спросом. В 2014-м Осипов и Дашкиев смогли даже немного нарастить показатели 2013-го — до 492 млн рублей выручки и 48,3 млн рублей прибыли, свидетельствуют данные СПАРК. Тогда же у компании появились аккредитованные тренеры — специалисты в маркетинге, продажах, бухучете и пр., которые курировали занятия наравне с основателями.

Ничего необычного в популярности «БМ», несмотря на хейт и невысокое качество программ, нет, уверен психотерапевт клиники Mental Health Center Глеб Багрянцев. «Подобным явлениям уже не одна тысяча лет: «Бизнес Молодость» постулирует, что есть особое состояние, которое необходимо для достижения богатства. И для богатства главное — это достичь этого состояния, а не учиться, заводить связи и набивать шишки. Поэтому она больше всего напоминает религиозную секту, только в качестве идола там выступает «успешный успех», богатство и красивая жизнь, — считает эксперт. — Как и любая секта, они дают простые ответы на сложные вопросы. А упрощение и оптимизация информации — одно из базовых потребностей нашей психики».

Торговцы эмоциями

Рецепт успеха «Бизнес Молодости» прост, уверен Максим Спиридонов из «Нетологии»: совмещение тренингов личностного роста и «самых главных знаний про бизнес очень практического свойства». «В академическом обучении бизнесу было довольно много теории, которая вызывала зевоту. А они говорили: «Чувак, иди, тебе нужно знать, как делать лендинг, настраивать рекламу, покупать дешево, продавать дорого». Никакого стратегического маркетинга, образования бренда, HR. Очень практическое и ориентированное на манящие цели для молодой публики образование», — рассуждает он.

По мнению Глеба Багрянцева, основатели «БМ» «торгуют эмоциями — драйвом, эйфорией, вдохновением — тем, что хочется переживать снова и снова». «Базовый принцип — поменьше размышлений, побольше эмоций. Эмоциональный опыт запоминается в первую очередь, рациональное мышление перед ним отступает. Никто не хочет составлять подробные бизнес-планы, разрабатывать маркетинговые исследования и сводить отчетность. Все хотят, чтобы богатство пришло само собой, чтобы для его обретения не пришлось учиться или еще как-то напрягаться. Вот именно это желание и эксплуатирует «БМ», — скептичен психотерапевт. «Давление» и «насмешки над сомневающимися», по его мнению, тоже легко объяснить: «С точки зрения «БМ», те, кто не верит в силу мотивации и смеет высказывать сомнения — неудачники, которые никогда ничего не добьются. Их нужно заткнуть как можно быстрее, ведь они могут разрушить иллюзию легкого богатства и помешать продажам очередного тренинга».

«Ребята научились сложные вещи объяснять простым языком и делать это весело. И это было маленькой революцией»

Психолог и основатель проекта Skillfolio Виктория Шиманская обращает внимание на типичные психологические приемы управления толпой, которые использовали Осипов и Дашкиев: например, манипуляция страхом и эффект высокой цены. «Они часто выгоняли кого-то, кто не выполнил домашнее задание или еще что-то. У людей в связи с этим возникал страх того, что они упустят свой шанс, и они продолжали посещать курсы и покупать новые», — считает эксперт. Кроме того, основатели «БМ» намеренно назначали высокую цену на курсы: «чем больше человек платит, тем больше будет себя уговаривать, что это не зря», уверяет Шиманская.

Спиридонов считает, что невероятный рост продаж «Бизнес Молодости» в первые годы объяснялся тем, что основатели «сумели увидеть колоссальный дефицит в базовом образовании предпринимателей» и «найти ключ к этому обучению через рассказы о главном в маркетинге и предпринимательстве с инструментами тренингов личностного роста». При этом, по словам Спиридонова, именно в первые годы основатели «сильно заваливались в мотивационно-энергетическую историю и воздействие сродни сектантству». «Впоследствии они сами и их курсы сильно эволюционировали: появились вполне себе нормальные продукты среднего уровня с контентной точки зрения. Но вот этот негативный шлейф первых лет преследовал их постоянно», — заключает сооснователь «Нетологии».

Вопреки ожиданиям, «негативный шлейф» сыграл компании на руку, добавляет Шиманская: «Это в любом случае пиар: хейт лишь давал большому количеству людей узнать, что такой проект вообще существует».

Миллиард на хейте

Впрочем, в кризисном 2014-м даже пиар не помог удержаться на былых оборотах: на фоне снижения покупательской способности населения у компании началось падение продаж, которое привело к кассовому разрыву в 30 млн рублей в 2015-м, говорит Дашкиев (по данным СПАРК, в 2015-м ООО «Авилон Плаза» подало иск к юрлицу «БМ» с категорией «Исполнение обязательств по договорам аренды» на 31,7 млн рублей; дело закончилось мировым соглашением). «К тому времени у нас было больше 100 сотрудников и огромный фонд оплаты труда. Большую часть пришлось уволить, чтобы выстоять», — вспоминает он.

В начале 2015 года из компании также ушел совладелец и гендиректор Александр Волчек. Уход, по его словам, был связан с личными партнерскими взаимоотношениями, «когда понимаешь, что дальше лучше работать отдельно». По словам Дашкиева, Волчек «был не готов работать в кризисных условиях». Детали сделки по выкупу его доли стороны не раскрывают.

Волна сокращений позволила Осипову и Дашкиеву преодолеть финансовые трудности и заработать в 2015 году около 200 млн рублей выручки и 14 млн рублей прибыли. В 2016-м показатели выросли до 607 млн рублей и 34 млн рублей соответственно. В следующие два года рост продолжился: в 2018-м выручка компании перевалила за рекордный 1 млрд, прибыль превысила 70 млн.

По словам Максима Спиридонова, динамика показателей «БМ» и миллиардная выручка «выглядят как вполне реалистичная история». С вилкой в 30-150 млн рублей в месяц в зависимости от года выручку «БМ» оценивает и основатель бизнес-школы City Business School Денис Исаков. В 2015-м, по словам Спиридонова, основатели «ударились о масштаб»: «У них прошло очень большое сокращение сотрудников. Такое часто происходит с быстро выросшими компаниями».

При этом сооснователь «Нетологии» считает, что прибыль «БМ» относительно крупного оборота была «очень невелика». «Это говорит о том, что они бились за развитие и много вкладывали в маркетинг и рекламу», — объясняет предприниматель.

Дашкиев, впрочем, считает прибыль компании «достойной». Основные траты, по его словам, приходились не на маркетинг, а на проведение мероприятий: один еженедельный ивент обходился «Бизнес Молодости» в 1,5 млн рублей, уверяет предприниматель.

Раскол дуэта

Первые звоночки для закрытия «Бизнес Молодости» появились в 2018 году, считает Спиридонов. Тогда случился раскол дуэта Осипова и Дашкиева, который привел к уходу последнего из компании. Михаил предложил партнеру сменить модель «БМ» с публичных массовых тренингов на занятия тет-а-тет с учениками. «Петр сказал, что модель хорошая, но он все-таки больше себя видит как спикер, как автор, как человек сцены. И тогда мы поняли, что это просто разные пути, и спокойно решили разойтись», — вспоминает Дашкиев. Осипов его слова подтверждает.

Условия выхода Дашкиева ни он сам, ни Осипов не раскрывают. «Были некие активы, которыми мы обменялись внутри наших взаимоотношений», — без подробностей комментирует Осипов. По данным СПАРК, Дашкиев в 2019-м вышел из всех действующих юрлиц компании — ООО «Бизнес ответ» (на это юрлицо приходились основные финансовые потоки в последние годы работы), ООО «БС», ООО «БР» и ООО «Знаки» (на него зарегистрированы бренды «Бизнес Молодости»). После «развода» Дашкиев занялся новым проектом «Юниты» — обучением навыкам бизнеса напрямую с преподавателем. Проект, по его собственным словам, «пока и близко не подобрался» к оборотам золотых лет «Бизнес Молодости», но в ближайший год «стремится к ним приблизиться».

«Они дают простые ответы на сложные вопросы. А упрощение и оптимизация информации — одно из базовых потребностей нашей психики»

На Михаиле в компании «держалась вся операционка», уверен Спиридонов. Петр же отвечал за «продукт, концепцию и вдохновение». По этой причине с уходом Дашкиева в «Бизнес Молодости» «все начало сыпаться», считает сооснователь «Нетологии». В 2019-м совокупная выручка юрлиц «БМ» упала до 685 млн рублей, впервые возник убыток почти в 28 млн. «Это яркие симптомы результатов того, что Миша отошел, а Петр не операционный руководитель», — резюмирует Спиридонов. Сам Осипов комментировать финансовые результаты 2019 года отказался.

Ударила по компании и возросшая конкуренция, считает Спиридонов. По его словам, как раз в конце 2019-го — начале 2020 годов проект выпускника «БМ» Аяза Шабутдинова «Like Центр» «пересобрался и как мощный конкурент вдарил по клиентам «БМ». «В итоге получилась очень познавательная история: Петр и Михаил правильно поймали тренд, волна этого тренда тащила их на пустом рынке до тех пор, пока вслед за ними не рванули последователи, которые не делали их ошибок. В результате лидер был сам погребен под волной учеников», — резюмирует предприниматель.

Пандемия «вбила последний гвоздь в гроб проекта», уверен он. По оценкам Спиридонова, за первое полугодие 2020-го выручка «БМ» могла упасть ориентировочно в 10 раз по сравнению с лучшими временами проекта, так как значимую часть их воронки маркетинга и образовательных активностей составлял офлайн, а он «оказался полностью отрезан».

По словам Осипова, первые недели после введения карантина были для компании «очень сложными». «Выручка с продуктов офлайновых тут же обрушилась. Один месяц мы встретили без прибыли или с минимальной, но за 1,5-2 месяца перевели выручку на онлайн», — уверяет он.

Бизнес-мудрость

В середине августа Осипов в своем Instagram (1,5 млн подписчиков) объявил о закрытии «Бизнес Молодости». Причиной решения предприниматель называет «пропажу интереса» развивать проект дальше: «Это был союз Миши с Петей, именно вдвоем мы создавали эту реальность. Когда мы разошлись, стало понятно, что не имеет смысла этим продолжать заниматься. Мы этот этап жизни завершили для себя: то, что было интересно нам 21-летним, сейчас неинтересно».

Кроме «БМ», по словам Осипова, у него «есть другие проекты, другие перспективы». Он хочет заняться образовательными программами, связанными с «философией, внутренним развитием человека и личностным ростом». Офис «Бизнес Молодости», по его словам, он закрыл еще в июне, но юрлица пока не ликвидировал: планирует заняться этим «в ближайшее время».

Опрошенные Forbes эксперты образовательного рынка не исключают, что закрытие «БМ» может быть номинальным: компания продолжит существовать, просто сделав ребрендинг и сменив концепцию. «Кто в здравом уме будет убивать машину с такой колоссальной клиентской базой?» — задается вопросом основатель City Business School Денис Исаков. По его прогнозу, проект переформатируется, «сменит название на какую-нибудь «Бизнес Мудрость», но команда и бизнес как таковой сохранятся.

«БМ» имели наглость учить так, как они это делали: ярко, с вызовом, где-то на грани фола»

Заявление о закрытии «БМ» Исаков считает пиар-ходом, «эпатажем и маркетингом», который Осипов использует, чтобы отстроиться от негативного шлейфа проекта. Такого варианта не исключает и бывший партнер Осипова Дашкиев: «Я тоже отчасти ушел в свой новый проект, чтобы отстроиться от негативного шлейфа. Думаю, для Петра [закрытие — ] это символический, эмоциональный поступок, нежели бизнесовый. Он в корне поменяет продуктовый подход и, возможно, команду и перезапустится в другом качестве».

Сам Осипов, впрочем, версию о номинальном закрытии отрицает. «Бизнес Молодость» как союз меня и Миши, как серия курсов, которые достаточно известны на рынке, определенный способ привлечения клиентов больше существовать не будет. У нас нет офиса, мы закрываем постепенно обязательства перед клиентами и сводим все на нет». При этом предприниматель считает, что аудитория «БМ» «органическим образом перетечет» в новые проекты основателей. Сейчас на сайте «БМ» значится всего один работающий проект — «Результат» Осипова, который, по его словам, «запустился в пандемию для сохранения команды в переходный период и исполнения обязательств перед клиентами». Предприниматель допускает, что «Результат» может стать частью новой модели либо закроется «после исполнения всех ранее проданных обязательств».

Игорь Рыбаков в закрытии «БМ» не видит ничего подозрительного: по его словам, за эти годы изменилась сама модель запуска первого бизнеса, поэтому актуальность таких школ, как «БМ», сошла на нет. «Раньше молодые предприниматели начинали через «тряску груши»: типа «давай, квартиру продай, заложи — и все получится», как учили в «БМ». Сколько людей погибло, сколько вошло в финансовые трудности, сколько получило тяжелые моральные травмы из-за этого? Теперь все иначе: люди получают стартовый опыт, начальное бизнес-образование, работая внутри каких-то компаний», — уверен миллиардер.

«Безусловно, «БМ» — это целая веха российского бизнес-обучения. Важная, создавшая серьезный фундамент для рынка, но тупиковая», — рассуждает Максим Спиридонов. Причина — в агрессивности и «неэкологичности» подхода основателей в первые годы. «От этой репутации неоднозначных ребят уже не отделаться. Хотя сами они внутренне сильно изменились», — уверен эксперт.

Ксения Мельникова