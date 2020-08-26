Скандалы: Международный розыск завершился в Подмосковье

26.08.2020, 17:25, Разное

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке подозреваемые следователями аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье задержан находившийся в международном розыске Алексей Серков. Правоохранительные органы считают его одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex. Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него подписку о невыезде (на тот момент в деле речь шла только о мошенничестве). Однако по повестке господин Серков так и не явился. В итоге его объявили в федеральный розыск. А зимой прошлого года, после того как обвиняемому заочно вменили в вину еще и создание ОПС, у оперативников появилась информация, что Алексей Серков покинул страну. В декабре 2019 года он оказался уже в международной разыскной базе, а Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно его арестовал.

Однако буквально на днях выяснилось, что господин Серков находится в России. Об этом стало известно после допроса одного из свидетелей по делу, который рассказал, что разыскиваемый «пару дней назад» приезжал к нему на черном Mercedes GL и уговаривал не давать показания против него и его брата, который уже сидит в СИЗО.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что иномарка, которой пользуется находящийся в розыске Алексей Серков, зарегистрирована на его бывшую жену. Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции, скорее всего, фиктивно, чтобы избежать ареста имущества. Как выяснилось, и джип, и как минимум одна столичная квартира записаны на жену Алексея Серкова. Еще одним подтверждением мнимого расставания супругов стал и тот факт, что вскоре после развода бывшая жена сняла дом в подмосковном поселке Томилино, где все это время и проживала вместе с Алексеем Серковым. Именно там на днях его и задержали.

Своей вины в инкриминированных ему преступлениях господин Серков, как, впрочем, и другие фигуранты этого дела, по данным “Ъ”, не признает.

Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.

Тем временем, по версии следствия, обвиняемый Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под вывеской STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Кстати, после закрытия этой точки у компании остались филиалы в Белоруссии, Великобритании и государстве Сент-Винсент и Гренадины. В России STForex теперь работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются по телефону или через интернет. На сайте по-прежнему присутствует информация об «обучающих курсах», а перевести заработанные средства инвесторам обещают в срок «от 60 минут».

Как уже рассказывал “Ъ”, не имевшая лицензии организация завлекала клиентов легким заработком путем игры на курсах валют на рынке Forex. На тренингах и в демоверсии менеджеры демонстрировали, как быстро, например, $200 превращаются в $400, после чего инвестору предлагали сыграть по-крупному. При этом на самом деле на реальный рынок большинство клиентов даже не выводили. Все деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) выводились на счет нерезидента, открытый в Латвии. Инвесторов уверяли, что средства зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. «Так повел себя рынок» — эту фразу от менеджеров STForex слышали сотни игроков.

По данным правоохранителей, нанесенный инвесторам ущерб может достигать 1 млрд руб.

Впрочем, те, кто лишился крупных сумм — от $100 тыс.,— с заявлениями в полицию идти не спешат. Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого предполагаемого организатора преступного сообщества и разработчика схемы — находящегося в международном розыске Александра Смирнова. Еще в 2018 году он пытался зарегистрировать в Центробанке организацию «Инфинити Маркет», под эгидой которой и должна была действовать компания STForex. Однако регулятор отказал в выдаче лицензии. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело, а забрать деньги со счета Александр Смирнов не успел.

Олег Рубникович