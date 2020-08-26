Армия свободных людей президенту Путину не нужна

26.08.2020, 12:53, Разное

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил о полном искоренении “дедовщины и казарменного хулиганства”.

Да-да. Всё мамаши уже бегут толпами выпихивать своих 18-летних отпрысков в вооружённые силы им. героя Кужугетовича.

Даже не смешно, учитывая то, что в СМИ постоянно фигурируют новые ужасные случаи смертей и избиений военнослужащих от “неуставных отношений”.

Пока в России не будет профессиональной армии, призывник продолжит оставаться на положении раба. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не удивительно, что некоторое снижение уровня насилия между военнослужащими началось как раз после сокращения в 2008 году срока службы по призыву.

Как отмечал в прошлом году юрист правозащитной группы «Гражданин и Армия» Арсений Левинсон, серьезно повлияло на качество уставных отношений и распространение смартфонов, сделавшего армию чуть более открытой. Однако нельзя сказать, что проблема дедовщины ушла, говорил он. В том или ином виде она остается из-за неисправимой пока закрытости армии, отсутствия адекватного досуга у военнослужащих и наличия социальной напряженности, которая вызвана в том числе низким денежным довольствием.

А в мае этого года закрытость армии наоборот усилилась. 6 июня Путин своим указом запретил военнослужащим пользоваться на службе смартфонами и любыми “электронными приборами и техническими средствами бытового назначения, позволяющие с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации”.

И понятно, что речь тут идёт не о сохранности “военной тайны”, к которой простой призывник априори не допущен. А о страхе того, что

а) истинное положение дел в армии станет достоянием общественности, и тогда плакала шойгувская статистика снижения уровня насилия и сказки о том, что “броня крепка и танки наши быстры”,

б) вскроется какая-нибудь секретная путинская “спецоперация” в виде очередной “частной” войны – будь то за нефтеносные провинции Сирии, промышленные области Украины или ещё чего. Нужно чтобы была только правильная телевизионная картинка.. Ну и, конечно, не было скандалов вроде обнародования истории с погибшими псковскими десантниками.

Для этих целей Путину и нужна армия безмолвных и забитых рабов вместо армии свободных людей. Последняя будет представлять опасность для самого Путина.