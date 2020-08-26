Уведомил по факсу: Лионель Месси досрочно покидает клуб “Барселона”

26.08.2020, 12:50, Разное

Иностранные СМИ сообщили о решении одного из самых талантливых и высокооплачиваемых футболистов современности – Лионеля Месси – покинуть футбольный клуб “Барселона”. Нападающий решил с ним расстаться до окончания контракта со ссылкой на один из пунктов, согласно которому он может уйти без выплаты отпускных. Примечательно, что уведомить руководство клуба о своем решении Месси предпочел по факсу – снимок документа уже разлетелся по социальным сетям.

О причинах своего решения Лионель в документе не говорит, однако у СМИ – и в частности у Diario Sport – уже имеется несколько версий. Первая: якобы для футболиста стала ударом отставка главного тренера команды Эрнесто Вальверде, с которым у него были хорошие отношения. Второе: непростые отношения с руководством клуба и недавнее поражение от “Баварии” в Лиге чемпионов – по мнению Месси, после этого в клубе должны были случиться кардинальные изменения, но этого не произошло. Ну и третье: Месси не нравится, как в клубе производится планирование.

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. pic.twitter.com/qetW8uGkzy

— ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

О том, где продолжит свою профессиональную карьеру Лео Месси дальше, пока доподлинно неизвестно. Только несколько часов назад журналист Марсело Бехлер написал в Twitter, что нападающий собирается перейти в “Манчестер Сити”.

Напомним, история Месси – готовый сценарий для фильма о том, как мальчик из бедной семьи стал самым известным фут­болистом на планете. С детства он гонял мяч вместе со старшими братьями, но ставку на спортивное будущее детей родители не делали. Первым, кто разглядел талант, была бабушка Селия. Она упорно водила внука в спортшколы и предлагала тренерам взглянуть на его игру. “Однажды ты станешь лучшим футболистом мира”, – не уставала повторять она. Лео был ниже сверстников, и для специалистов интереса не представлял. Но Селия не сдавалась – пока не “сдался” тренер, увидевший Лео в действии. С того момента он празднует забитые голы поднятыми вверх указательными пальцами и головой. Этот жест – память о бабушке, которая поверила в него. Позднее Месси сделал татуировку с ее портретом: “Просто нравится, как она выглядит”. В команде невысокого Лео прозвали “атомной блохой”, но никто не делал из роста проблемы – ровно до того, как все игроки не стали выше Месси на три головы. Тогда-то тренер и забил тревогу.

Лионель с женой и сыном

В девять лет у мальчика выявили дефицит гормона роста. Врачи составили неутешительный прогноз: если срочно не начать принимать дорогостоящие лекарства, он на всю жизнь останется инвалидом. В этот момент с мечтой о большом спорте маленькому Лео пришлось попрощаться: курс уколов стоил около тысячи дол­ларов – неподъемная сумма для большинства аргентинских семей. ”Такое заболевание встречается у одного из 20 тысяч детей, а такой талант – один на миллион” – именно эти слова сказал врач Диего Шварцштайн родителям Месси и предложил искать спонсоров. В Аргентине никто не хотел вкладываться и рисковать, но помощь пришла издалека. Испанский клуб “Барселона” готов был взять на себя все расходы, при условии что Лионель будет тренироваться в нем. Отец Лео так боялся, что испанцы передумают, что заставил их заключить договор прямо в ресторане. Первый контракт Месси был написан на салфетке.

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