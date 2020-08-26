Тайна легендарной земли Туле

26.08.2020, 8:53, Разное

Тайна острова Туле волновала людей ещё в IV веке до нашей эры. Легенды об этом месте бередили умы европейских интеллектуалов начала XX века, а также вдохновляли идеологов немецкого национал-социализма. О существовании мифического острова Туле (Thule) стало известно благодаря древнегреческому купцу и путешественнику Пифею из Массалии, который жил в IV веке до н.э. Он совершил путешествие по северу Европы и написал об этом книгу «Об океане». В этой книге упоминался загадочный остров Туле. Зимой на Туле не было дня, а летом — ночи.

А был ли остров?

Были ли Туле? Вопрос не праздный. Тем более, что сама книга до наших дней не дошла. Сохранился единственный отрывок, приведенный в труде греческого астронома Гемина (I век до н.э.): «Варвары показали нам то место, где солнце отправляется на покой. Ибо случилось как раз, что ночь в этих областях была очень короткой и продолжалась в некоторых местах два, в других — три часа, так что через очень короткое время после захода солнце снова поднималось».

Сами древние греки считали Пифея вралем и выдумщиком, так как написанное им не соответствовало привычным представлениям о мире. Надо же, выдумал землю, где ночь длится всего ничего, а то и вовсе отсутствует! Да был ли он там?

Советский историк Дитмар писал о Пифее так: «Было время, когда его считали лжецом и обманщиком, — настолько велики и необычны для той эпохи были его исследования». Частенько Пифея и упоминали лишь для того, чтобы опровергнуть его новыми данными.

Например, древнегреческий историк Полибий во II веке до н.э. указывает, что в местах, указанных Пифеем «не существует суши, моря и воздуха, а только некая смесь этих элементов, консистенция которой сравнима с желе и в которой нельзя ни идти, ни плыть». Сомневался в правдивости Пифея географ Страбон, живший на рубеже эр.

В I веке н.э. в первый раз появляется название страны «Дальняя Туле» (Ultima Thule) , которое использует поэт Публий Вергилий Марон в поэме «Энеида».

Жившие позже Плиний и Тацит уже говорят об острове Туле (Фуле) как об известном географическом объекте, существование которого доказывать не надо. А историк и христианский теолог V века Орозий считал, что остров Туле находится к северо-западу от Британии. Во II веке н.э римский ученый Клавдий Птолемей на карте рисует не просто остров, а обширные земли, похожие на отдельный континент.

Но к средним векам ученые уже сомневались в существовании острова и считали, что землей Туле Пифей называл Исландию, Скандинавию, какие-нибудь острова северной Атлантики, вроде Гебридских или Оркнейских или даже Гренландию.

А что еще известно об острове?

Судить об этом мы можем только по данным, которые содержались в труде Пифея и на которые ссылаются более поздние ученые. Страбон писал о том, что племена, населяющие Туле, едят просо и злаки, плоды и коренья, готовят напиток из хлеба и меда. Он же отмечает, что на острове мало солнечных дней, много дождей, постоянные туманы, из-за чего зерно приходится молотить в огромных амбарах, а не на улице. Якобы от местных жителей Пифей узнал, что севернее Туле есть мертвое море, за которым находится край Земли, и смысла ехать дальше нет.

Этимология названия

Этимология слова «Туле» (Thule) до конца не выяснена. Скорее всего, оно означало нечто, находящееся в отдалении. Нельзя не отметить, что похожие названия встречаются на обоих берегах Атлантики. Например, столица древнего государства толетеков в Центральной Америке называлось Тула, более раннее название города Толле. Во Франции есть города Тулон и Тулуза, В Румынии Тульча. Встречается оно и в России, и даже в Индии, где Тулу – самоназвание одного из дравидских народов.

То ли Гиперборея, то ли Сайрос

Люди, склонные к мистицизму, считают, что такое повсеместное распространение слова указывает на то, что Пифей побывал в мифической Гиперборее, и населяют ее чуть ли не древними славянами. Они указывают на то, что в мифологии некоторых народов есть упоминания о северной прародине человечества. У скандинавов это «Страна блаженных» в Ледовитом океане, у финнов «Сайрас» («Северный дом»).

В начале XX века немецкие мистики начали считать Туле «прародиной германской расы».

Географ и филолог Александр Кондратов пришел к выводу, что под «Туле» следует понимать не менее сказочный материк – Арктиду.

И тут бы махнуть рукой и закончить на этом, вздохнув: «С вами все ясно!», если бы не одно «но». Геологи считают, что такая земля вполне могла существовать.

Туле – реальность?

Последние исследования геологов и океанологов показали, что дно бассейна северных вод Атлантики имеет материковую кору, а не океаническую. Это значит, что между Скандинавским полуостровом и Гренландией могла существовать суша, которая потом ушла под воду. В пользу ее существования говорит схожесть пресноводных рыб, которые обитают на побережьях севера и юга Европы, а также явное родство рыб, обитающих в Европе и на восточном побережье Северной Америки.

В донных отложениях Северного моря рыбаки часто находят изделия людей каменного века и уже сейчас мало у кого возникают сомнения, что Британские острова в свое время соединялись с материком.

На дне Северного моря океанологи обнаружили русло, по которому когда-то тек Рейн. Навстречу ему с побережья Америки тек древний Гудзон. Водораздел этих рек проходил в районе Исландии.

Ученые сделали вывод, что шесть миллионов лет назад в начале плиоцена Евразия и Северная Америка были соединены друг с другом Тулеанской сушей. Было сделано предположение, что последним островком земли Туле может быть необитаемый остров Роколл с площадью 0,057 км2. Он возвышается над морем на 23 метра.

Точку ставить рано

Во-первых, выяснилось, что Роколл просто вершина обширной подводной возвышенности, которая ушла под воду не менее 55 миллионов лет назад. А значит, Роколл не может быть частью Туле. Во-вторых, против теории говорит то, что земная кора в районе Исландии – не материковая, а океаническая, а это значит, что эта область не могла быть водоразделом между палео-Гудзоном и палео-Рейном. Хотя донные отложения у берегов Исландии – вполне континентального происхождения.

В общем, надо признаться, что мы очень мало знаем о процессах, происходящих в земной коре, и пока можем строить только теории.

Советский океанолог Глеб Удинцев предположил, что земля Туле существовала, но разломилась на блоки. Одни из них затонули задолго до появления homo sapiens. Другие ушли под воду всего несколько тысячелетий тому назад. Возможно, одним из них и был тот самый остров Туле, о котором писал любопытный путешественник и купец Пифей.