Уважаемые читатели Переводики

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26.08.2020, 0:01, Разное

К моему большому сожалению, обстоятельства складываются так, что  я больше не смогу уделять достаточно времени и внимания Переводике,  ни переводам, ни публикации статей. А  так  как  я  оставался “последним из могикан” –  скаутов, переводчиков и публикаторов,  то  это означает фактическое закрытие проекта.

Очень жаль.

Мне доставляло огромное удовольствие работать “на вашу пользу”))),  искать и переводить  что-то  самое-самое интересное.  Большое вам спасибо  что  читали Переводику

Желаю  вам счастья, удачи  и  всего самого наилучшего)))

Игорь Львович



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