Патриарх Кирилл просит Пентагон переименовать ракету «Сатана»

25.08.2020, 21:19, Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриаршее послание министру обороны США Марку Эсперу. В нём он просит изменить название российской ракеты Р-36М в классификации НАТО. Сейчас ракета называется «Satan» – то есть «Сатана».

«Покорнейше молю Вас, как христианина, устранить ужасное недоразумение. Ибо не может священное оружие, что уже полвека стоит на страже мира и прогресса, внушает страх врагам Святой Руси, носить имя Царя ада и предводителя падших ангелов! Благословляю Вас, Ваше превосходительство, отныне именовать сию ракету «Спаситель», или, по-английски, «Savior», в честь Господа нашего, Иисуса Христа», — пишет патриарх.

Ключарь Главного храма вооруженных сил в Кубинке епископ Стефан горячо поддерживает обращение патриарха. Фреска с изображением Р-36М размещена на куполе храма и её широко разрекламированное имя доставляет священникам много неудобств: «Каждый второй посетитель нашего храма поднимает очи к куполу и молвит: «О, Сатана!» Разве допустимо это в Доме Божьем? Если Сатана станет Спасителем, нам намного проще будет решать государственные задачи по военно-патриотическому воспитанию населения имеющимися силами и средствами!»

Тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М способна доставить термоядерную боевую часть мощностью до 25 мегатонн на расстояние до 16 тысяч километров. Одна ракета может полностью уничтожить тысячу таких городов, как Хиросима.

Пока неизвестно, согласится ли Пентагон признать Сатану Спасителем, но Московская патриархия намерена приложить к этому все возможные усилия.