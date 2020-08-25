В гостях у Мэттью Перри: экскурсия по особняку актера в Малибу за 15 миллионов долларов

25.08.2020, 19:58, Разное

В прошлом августе актер Мэтью Перри прощался со своей комфортабельной квартирой в одной из высоток Лос-Анджелеса. Апартаменты куда солиднее знаменитой двушки на Манхэттене, в которой жили Джоуи и Чендлер, были выставлены на продажу за “какие-то” 35 миллионов рублей. Год спустя Перри снова на рынке недвижимости — с предложением для тех, кто готов заплатить меньше. За еще одно свое жилище, особняк в Малибу, актер просит 15 миллионов долларов.

Особняк Мэттью Перри

Из дома площадью в 500 квадратных метров сам Перри съехал лишь недавно и даже провел в здании с шикарным видом на океан первые месяцы карантина в США. Для домашнего заточения это место подходит идеально: 4 спальни, 3 ванных комнаты, просторная гостиная, небольшой кинозал, игровая зона и личный спа-салон позволят будущим жильцам приятно провести время даже не выходя за пределы четырех стен.

От этого белоснежного рая — а дом отделан в светлых тонах — Мэттью, по-видимому, пришлось отказаться из-за глобальной пандемии и связанных с ней финансовых проблем. По данным налоговых служб, в последние годы он платил на содержание особняка с видом на океан порядка 400 тысяч долларов. По-видимому, такая “квартплата” актера не устраивает, и он решил подыскать себе жилье поскромнее. А потому — прощай, дом, в котором звезда “Друзей” жил с 2011 года. И здравствуйте, новые покупатели, готовые найти в кошельке лишние 15 миллионов долларов.