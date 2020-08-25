Приглашенный редактор Катя IOWA об отношениях с мужем и ссорах из-за грязной посуды

25.08.2020, 19:58, Разное

Мы с Леней 24/7 вместе. Когда люди слышат это, начинают сыпаться вопросы: и как вы?! Решили рассказать об этом прямо сейчас.

Бывает по-разному. Леня говорит, что мы спорим в основном на репетициях. О мелодических линиях, о форме. Я никогда никого не впускала раньше в свое творчество. Для меня это непросто.

Леня создает свою музыку под гитару, а я плету сверху мелодию, которая может быть совсем не похожа на то, что Леня играет на гитаре. Но в какой-то момент что-то происходит в этих сплетениях и рождается наша музыка. Важно в эти секунды быть вместе, рядом, на одной волне. Леня играет, я что-то напеваю на птичьем языке и рождается наш вайб.

Споры возникают, когда мы думаем, куда повести гармонию, как аранжировать. В такие моменты у меня сразу ощущение, что меня ограничивают формой и я могу покапризничать.:) Мне нужен воздух внутри музыкальной линии, и если я чувствую, что меня ограничивают – мы садимся всей командой творить вместе, потому что в процессе все влияют друг на друга и направляют.

На студии мы можем спорить, и я долго работала над тем, чтобы впустить в свое творчество даже Леню! Это мое пространство. На последних песнях мне это удается: Леня может сказать поменять что-то, и я прислушиваюсь, готова что-то поменять. Ведь важно в итоге не кто и что сочинил, а как это слушается!

У нас появилось еще больше доверия. Это ежедневный труд. В жизни мы не спорим так много, как в музыке. У нас есть негласная договоренность. Бытовые проблемы решаются сами собой. Мы никогда не поссоримся из-за мусора или грязной посуды. Такие вещи не достойны наших нервов, запомните это!) Мы решаем только куда и когда приехать, где должны быть, какие у нас планы на этот день.

Важно, что мы в зоне комфорта друг друга. Мне не нужно куда-то уходить и быть одной, и Лене тоже. Мы можем находиться в одной квартире, в одной комнате и заниматься разными делами. Самое важное, когда в отношениях нет напряжения от присутствия. Важно найти друг друга.