 

Эльман Пашаев потребовал 2 месяца на повторное изучение материалов дела Ефремова

25.08.2020, 18:23, Разное

Адвокат Эльман Пашаев, вернувшийся к обязанностям защитника актёра Михаила Ефремова по делу о совершённом артистом ДТП, обратился к суду с требованием дать ему 2 месяца на изучение материалов дела. По словам юриста, он только что приступил к обязанностям защитника и должен вникнуть в суть обвинения.

Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева в качестве защитника 21 августа, однако уже 25 числа стало известно, что он выбрал его же своим новым защитником. По закону адвокат, начиная участвовать в процессе, может попросить у суда до 2 месяцев на изучение материалов дела. Пашаев воспользовался этим правом, указывая, что за 4 дня он успел основательно забыть, в чём именно обвиняют Ефремова и при каких обстоятельствах совершилось ДТП.

– Я с трудом припоминаю, что делал до 21 августа. Может, я уже читал эти бумаги, а может, и нет. Я не уверен. Суд не может доказать, что именно я был в кресле защитника Ефремова, таким образом, это мог быть и другой человек. А если его дело читал кто-то другой, то теперь должен прочитать я сам. Нельзя защищать человека, не зная, в чём его обвиняют, — заявил Пашаев.

Суд рассмотрит ходатайство адвоката в течение 2 недель.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Госдума одобрила законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан

14.08 / Израиль отказал Александру Лукашенко в визе репатрианта

24.07 / Эксперты назвали самый перспективный бренд автомобилей на рынке России

23.07 / Путин призвал создать условия для роста окладов и пенсий не ниже инфляции

02.07 / Мнение: О похмелье принятых поправок

09.08 / Дакота представила фанатам пикантный снимок, решив обнажиться

29.07 / Отец Меган Маркл: Я не горжусь дочерью

29.06 / Крылья второй волны

30.06 / Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

16.07 / Учёные рассказали о пользе растительного белка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска