Эльман Пашаев потребовал 2 месяца на повторное изучение материалов дела Ефремова

25.08.2020, 18:23, Разное

Адвокат Эльман Пашаев, вернувшийся к обязанностям защитника актёра Михаила Ефремова по делу о совершённом артистом ДТП, обратился к суду с требованием дать ему 2 месяца на изучение материалов дела. По словам юриста, он только что приступил к обязанностям защитника и должен вникнуть в суть обвинения.

Михаил Ефремов отказался от услуг Пашаева в качестве защитника 21 августа, однако уже 25 числа стало известно, что он выбрал его же своим новым защитником. По закону адвокат, начиная участвовать в процессе, может попросить у суда до 2 месяцев на изучение материалов дела. Пашаев воспользовался этим правом, указывая, что за 4 дня он успел основательно забыть, в чём именно обвиняют Ефремова и при каких обстоятельствах совершилось ДТП.

– Я с трудом припоминаю, что делал до 21 августа. Может, я уже читал эти бумаги, а может, и нет. Я не уверен. Суд не может доказать, что именно я был в кресле защитника Ефремова, таким образом, это мог быть и другой человек. А если его дело читал кто-то другой, то теперь должен прочитать я сам. Нельзя защищать человека, не зная, в чём его обвиняют, — заявил Пашаев.

Суд рассмотрит ходатайство адвоката в течение 2 недель.