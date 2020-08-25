Нина Добрев проводит романтические каникулы в Мексике с олимпийским чемпионом Шоном Уайтом

25.08.2020, 15:50, Разное

Звезда сериала “Дневники вампира” Нина Добрев и ее бойфренд, американский сноубордист, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт, отдыхают вместе в Мексике, на курорте Тулум. Папарацци, само собой, этому факту только рады, ведь с недавнего времени 31-летняя актриса и 33-летний спортсмен не скрывают своих чувств на публике.

Нина и Шон представили на пряже Тулума всю гамму чувств: они веселились, когда играли в пляжный волейбол, улыбались, нежно обнимаясь на берегу и лежа на шезлонгах. Самые удачливые папарацци смогли запечатлеть поцелуи пары, окончательно убедив общественность, что между Добрев и Уайтом что-то гораздо большее, чем дружба.

Нина Добрев и Шон Уайт

О том, что между Ниной и Шоном – роман, заговорили в марте этого года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором:

Ее близкие друзья приятно удивлены, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Нина очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит.

Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым провстречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

Нина Добрев и Шон Уайт Нина Добрев и Шон Уайт