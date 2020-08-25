 

Брат Кейт Миддлтон устроил своей невесте незабываемый сюрприз

25.08.2020, 14:25, Разное

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон славится своим небезразличием: он регулярно помогает собачьим питомникам и участвует в благотворительных инициативах иного рода. Даже свидание со своей невестой Ализе Тевене мужчина провел с пользой для общества, привлекая внимание к проблемам нуждающихся.

Ализе Тевене

Мы с Ализе очень давно не были на свиданиях, поэтому я решил удивить ее небольшим пикником с участием наших собак и особенным подарком. В поиске чего-то необычного я наткнулся на коллекцию украшений Bvlgari и Save the Children, часть прибыли от продажи которой идет непосредственно службам экстренного реагирования по борьбе с коронавирусом. Save the Children – замечательная британская благотворительная организация, которая занимается спасением жизней во всем мире, и я горжусь тем, что поддерживаю бренд Bvlgari, который собрал около 100 миллионов долларов для Save the Children,

– написал Джеймс, который вручил Ализе подвеску из серебра с ониксом и рубином стоимостью порядка 750 евро.

Ализе Тевене

Напомним, в октябре прошлого года Джеймс Миддлтон объявил о помолвке с Ализе Тевене. А после пара совершила свой первый совместный выход в свет в качестве жениха и невесты. Влюбленные отправились на премьеру художественного фильма о дикой природе “Королева слонов” в Лондоне. На красной дорожке невеста Джеймса позировала со смущенной и скромной улыбкой. В отличие от его бывшей девушки – телеведущей Донны Эйр, Ализе пока только предстоит привыкнуть к повышенному вниманию со стороны СМИ.

С Ализе Джеймс познакомился два года назад в клубе South Kensington. В заведение брат герцогини Кембриджской по обыкновению пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Девушка не смогла устоять, чтобы не погладить собаку. А дальше было все, как в романтических фильмах.

После того как Ализе вернулась к своему столику, Джеймс попросил официанта передать ей записку со словами: “Я никогда обычно не делаю этого, но не хотите ли вы пойти со мной выпить?” И втайне от нее оплатил ее счет. Через несколько недель они пошли на свидание. И только тогда Ализе узнала, кто Джеймс такой, – рассказывали в интервью друзья Миддлтона.

Об Ализе Тевене известно не очень много. В Великобританию девушка переехала шесть лет назад. До этого жила в Чили, Индонезии и Бельгии, поэтому уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов из Лондонского университета королевы Марии. А теперь еще и самый завидный жених Лондона.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене



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