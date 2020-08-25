Сын основателя Playboy Хью Хефнера и актриса “Гарри Поттера” впервые стали родителями

25.08.2020, 14:25, Разное

Его имя, кажется, навсегда будет связано с журналом Playboy и сумасшедшими вечеринками, которые закатывал его отец Хью Хефнер. Однако сам Купер Хефнер этим традициям предпочел не следовать. 28-летний наследник “зайчиковой” империи и политик уже давно счастлив в серьезных отношениях со своей возлюбленной, актрисой фильма “Гарри Поттер” и сериала “Дневники вампира” Скарлетт Бирн. В ноябре прошлого года пара закрепила свои отношения браком, в марте стало известно, что в их семье ожидается пополнение, и теперь это случилось. Несколько часов назад Купер поделился в Instagram серией фото с женой и новорожденной дочерью.

В 17:23 Скарлетт и я поприветствовали нашу дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы просто переполнены благодарностью, любовью и радостью, – подписал фотографии счастливый отец.

Бетси Роуз

Малышка получила имя в честь бабушки Купера – Бетси Олдридж-Конрад, которая ушла из жизни в прошлом месяце. Чуть позже политик также прокомментировал новость E! Online:

Моя бабушка очень много значила как для меня, так и для Скарлетт. Сейчас мы просто переполнены радостью, трудно представить более счастливое состояние… Мы с нетерпением ждем возможности вернуться домой и провести как можно больше времени вместе в новом составе.

Скарлетт Бирн на вечеринке baby shower

Напомним, Купер – один из двоих сыновей Хефнера от модели Кимберли Конрад, с которой он состоял в браке с 1989 по 1999 годы. Перед тем как предложить возлюбленной руку и сердце, Купер спросил разрешения у ее отца. Ради этого пара побывала в родном городе Скарлетт – Лондоне, где провела немало времени с ее семьей.

В ноябре 2019-го пара зарегистрировала отношения: в Instagram и Купер, и Скарлетт поделились фотографией из суда округа Вентура в городе Окснард, Калифорния. С момента обручения до свадьбы прошло четыре года.