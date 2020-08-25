Скандалы: Вокруг Сергея Морозова сжимается силовое кольцо

25.08.2020, 13:31, Разное

В Ульяновской области производят кадровые перестановки руководителей правоохранительных ведомств на фоне публикаций о несоответствии доходов и расходов главы региона

В Ульяновской области идёт смена руководителей ключевых силовых ведомств, и губернатора Сергея Морозова в ближайшее время может ждать повышенное внимание со стороны обновлённых силовых структур. Кадровые перестановки происходят на фоне подозрений о несоответствии доходов и расходов главы региона.

Несколько дней назад в Ульяновске сменился начальник областного управления ФСБ – кресло получил полковник Дмитрий Разумов, уроженец Владимирской области. Известно, что Разумов служил на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России по Якутии и Бурятии, а также в центральном аппарате ФСБ. Разумов сменил на посту Владимира Шаповала, который возглавил УФСБ региона в мае 2015 года.

В ноябре, утверждают информированные источники «Октагона», в Ульяновской области может смениться и прокурор. Сергей Хуртин занимает свой пост с апреля 2013 года. Считается, что губернатору Морозову удалось выстроить с ним более чем доверительные отношения, надзорное ведомство не было замечено в конфликтах с главой региона и региональным правительством.

– Ротация в силовых органах Ульяновской области представляется симптоматичной – меняют людей, с которыми губернатор и члены его команды успели сработаться, – поясняет источник, близкий к правоохранительным органам.

По одной из версий, ротация может быть отзвуком отставки в 2017 году руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области, генерал-майора юстиции Алексея Евдокимова. Его уход многие расценивали как аппаратную победу губернатора Морозова. Евдокимова называли сторонником экс-главы Ульяновска, депутата Госдумы Марины Беспаловой, которая является одним из основных политических оппонентов действующего главы региона. Ранее СК под руководством Евдокимова инициировал ряд резонансных дел против близких к губернатору политиков и бизнесменов, в том числе Михаила Родионова – владельца пивоваренного завода и крупнейшего в регионе налогоплательщика.

Тогда политтехнологи и близкие к властям СМИ провели атаку на СКР.

На днях масла в огонь подлил и другой оппонент Сергея Морозова – депутат Государственной думы от Ульяновской области Алексей Куринный. В конце прошлой недели он обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку соответствия полученных доходов и расходов членов семьи главы Ульяновской области (депутатский запрос имеется в распоряжении «Октагона»).

«Согласно официальным данным, за последние 10 лет семья губернатора Морозова заработала 87 199 166 рублей, включая 18,6 млн рублей дохода от продажи дома по ул. Александровской в Ульяновске. Однако, по данным СМИ, стоимость имущества, записанного на близких родственников, в том числе на дочь губернатора Морозова – студентку швейцарского колледжа, – значительно превосходит полученные доходы его семьи», – говорится в запросе. В документе также подчёркивается, что доходы от купленной в 2012 году Еленой Морозовой (Супруга главы региона. – τ.) квартиры в Швейцарии, площадью 100,1 квадратных метра и отчуждённой в том же году, в декларации от 2013 года не были отражены, что, по мнению депутата, «может свидетельствовать о переписывании имущества на номинального собственника».

Алексей Куринный в разговоре с «Октагоном» указал на то, что смена силовиков в регионе может быть «зачисткой» перед сменой главы региона:

– За 15 лет правления в регионе срослось всё, что только могло срастись – и судебные органы, и правоохранительные. Например, заместитель губернатора даёт указания сотрудникам полиции – разве это нормально?

По его словам, уровень доверия населения региональной власти катастрофически низкий.

По данным депутата, в собственности родственников губернатора Морозова – жены и дочери – находится недвижимое имущество в селе Веледниково Истринского района Московской области – коттеджный посёлок Веледниково Deluxe ориентировочной рыночной стоимостью 70–100 млн рублей, что составляет совокупный доход семьи губернатора Морозова за последние 10 лет.

По мнению руководителя центра «Региональные исследования» Дмитрия Лобойко, каждая смена губернатора-долгожителя в России – это заявка на смену региональной политической и бизнес-элиты. Поэтому, отмечает эксперт, такие перемены не проходят безболезненно и требуют подготовки.

– Каждой запланированной в Администрации президента смене губернатора, особенно засидевшегося, предшествует ряд событий. В первую очередь центр производит замены в ФСБ, ГУ МВД, в Следственном комитете и в прокуратуре – структурах, которые могут сделать сговорчивее любого главу региона. Учитывая, что УФСБ по Ульяновской области уже получило нового руководителя, а в прокуратуре готовятся к переменам, то резонно предположить, что дни Сергея Морозова в кресле губернатора сочтены. Полагаю, его отставка – дело недалёкого будущего, – заявил «Октагону» Лобойко.

Он напомнил, что на следующий год в стране намечены выборы депутатов Госдумы, и проводить их, скорее всего, будет уже новый врио.

Михаил Белый