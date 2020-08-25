В Австралии секта вербует подростков и убеждает их, что они оборотни

25.08.2020, 8:59, Разное

В Квинсленде (Австралия) в 2003 году странная секта стала вербовать подростков через интернет, убеждать их переехать к ним в дом и начать жить как оборотни. История сначала была опубликована в нескольких СМИ, но потом о ней словно забыли.

Эта странная история попала в австралийские сми в 2003 году и с тех пор о ней больше не было упоминаний. Непонятное замалчивание беспокоит конспирологов.

Сначала эта статья была опубликована на сайте "The Sunday Mail" Квинсленда, потом и в других местах. Но сейчас из доступных страниц можно найти лишь версию на религиозном ресурсе Religion News Blog.

В ней сообщается, что существует квази-религиозный культ, который через интернет вербует подростков и внушает им, что они оборотни и должны есть сырое мясо, выть на Луну и тд. Всего на культ было получено несколько жалоб и согласно им, культ насчитывает более 50 членов в Квинсленде.

Обеспокоенные родители также подавали жалобы на культ в полицию и различные государственные органы. Некая мать из Брисбена рассказала, что ее 19-летний сын присоединился к этой секте после того как пообщался с ними в Интернете. Позже социальный работник Дэвид Уорд из Queensland Health подтвердил, что он пытался помочь этому юноше.

"Меня беспокоит то, что эти дети верят, что по настоящему могут превращаться в оборотней и есть сырое мясо, даже если это вызывает у них тошноту. Подросток, с которым я беседовал пару раз, живет в их группе и это самый обычный подросток.

Существует миф, что с этими детьми с самого начала было что-то не так и поэтому они пошли туда, что они из неблагополучных семей и тд. Однако этот мальчик переживал самые обычные подростковые вещи – кризис идентичности, подросткам всегда интересно какие они и тут они особенно уязвимы".

Мать юноши обратилась к журналистам The Sunday Mail на условиях анонимности, она боялась, что ее семья столкнется с угрозами со стороны этого культа, если она назовет реальные имена.

"Мой сын много учился в школе, он был тихим и поэтому я сама предложила ему начать общаться через Интернет. Потом он наткнулся на группу, которая оказалась причастна к культу ликантропии (оборотней). Тогда к нам домой начал звонить молодой человек и просить чтобы мой сын подошел к телефону. И через три недели он стал частью их группы", – рассказывала 50-летняя женщина.

"Этот парень также преследовал нас по ночам. Он выл как оборотень в полночь возле нашего дома, что пугало других моих детей. Мой сын уехал из дома и переехал в дом, где жил этот парень и еще один парень. Они наряжались в костюмы волков и брали с собой моего сына".

Потом ее сын присоединился к куда большей группе, в которой состояли люди из других стран. Мать все еще пыталась поддерживать контакт с ним по телефону и ее очень беспокоило его душевное здоровье.

"Они пьют кровь и едят сырое мясо. Моя сын очень похудел", – рассказывала она.

Однако потом здоровье подростка улучшилось, он стал чувствовать себя хорошо и все еще отказывался возвращаться домой.

"Полиция ничего не может сделать с этими группами. Их поведение не нарушает закон. Этой матери придется просто ждать, пока ее сын не одумается. Это может занять от пары месяцев до пары десятилетий, в зависимости от человека", – говорил Дэвид Уорд.