Мнение: Гендерный большевизм как перспектива для США

25.08.2020, 8:48, Разное

Съезд Демократической партии США, который прошел на прошлой неделе, привлек гораздо больше внимания, чем аналогичные съезды в прошлом. И это понятно: на наших глазах нарастает мировоззренческий конфликт, который будет иметь серьезнейшие последствия и для США, и для всего мира.

Фигура вице-президента, избранного Джо Байденом – Камалы Харрис – показывает, что раскол в американском обществе будет только усиливаться. Чем знаменита Камала Харрис? Многим. В частности, своим участием в истории с преследованием журналиста Дэвида Делайдена. Преступление его состояло в том, что он притворился представителем несуществующей организации Biomax, заинтересованной в материалах для исследований, и вел переговоры с представителями сети абортариев Planned Parenthood о покупке органов младенцев, убитых в результате абортов. При этом он скрытно записывал их на видео.

Из записей, затем выложенных в сеть, явствовало, что Planned Parenthood не только торгует органами младенцев, но и изменяет сам процесс аборта таким образом, чтобы получить «образцы» неповрежденными. Записи показали также поразительный уровень цинизма, с которым представители этой организации обсуждали свой тошнотворный бизнес.

Формально торговля человеческими органами – преступление, но в реальности преследованию подвергся журналист, который сделал ее достоянием гласности. Камала Харрис, горячая сторонница абортов вообще и Planned Parenthood в частности, была на тот момент прокурором штата Калифорния.

Другие ее подвиги – того же рода – мы не будем перечислять, чтобы не сделать этот текст слишком объемным.

Конечно, нынешний съезд демпартии – не гром среди ясного неба. Конфликт развивался давно – и уже давно получил название «культурных войн». Речь шла о напряженности между теми, кто считал принципиально важной христианскую идентичность Америки, и теми, кто хотел бы преодолеть ее христианское наследие ради своего проекта будущего страны.

Постепенно чаша весов склонялась в сторону прогрессистов – это стало особенно заметно, когда верховный суд объявил «конституционным правом» однополый брак – пересмотрев, таким образом, определение самого базового института человеческого общества.

По мере того, как могущество прогрессистов возрастало, становилось все более очевидно, что есть у революции начало, но нет у революции конца. Принудительная ЛГБТ-индоктринация в школах, принуждение христианских центров, помогающих беременным, давать им адреса абортариев, принуждение католических монахинь оплачивать контрацептивы (включая абортивные), принуждение школ допускать юношей-трансгендеров в туалет для девушек, клеймление всех, кто смел высказывать возражения, как ненавистников, злобных фанатиков, чьи руки по локоть в крови несчастных и замученных представителей меньшинств, изгнание с работы – в государстве или в корпорациях – за недостаточно прогрессивный образ мыслей. Все это развернулось уже при Обаме, и привело к поражению демократов на выборах. Люди, которых все это достало, проголосовали за Трампа.

После победы Трампа произошел определенный откат – Верховный суд США отменил ряд наиболее вопиющих решений местных властей, сам президент пообещал защищать свободу вероисповедания. Неудача 2016 года, однако, не заставила демократов притормозить.

Если какое-то время назад разница между демократами и республиканцами носила довольно умеренный характер – обе стороны принадлежали к одной культуре и разделяли одни ценности – то сейчас мы наблюдаем фундаментальный конфликт мировоззренческого характера, напоминающий о гражданских войнах во Франции, России, Мексике или Испании.

Человеческие общества часто формируют свое самосознание через противопоставление другому, чужому, враждебному. Долгое время Запад видел себя как оплот «христианской цивилизации», противостоящей «безбожному коммунизму».

Когда коммунистический проект рухнул, многие думали, что наступил конец истории, и ценности рынка и личных свобод окончательно восторжествовали. Эти ожидания не сбылись. «Безбожный коммунизм», казалось, совершенно дискредитированный развалом социалистического лагеря, успешно прорастает уже внутри самих Соединенных Штатов – конечно, не без местных культурных особенностей, но вполне узнаваемый. В этой версии его можно было бы охарактеризовать как «гендерный большевизм» – революционная идеология, в которой роль передового класса, который снесет старый мир, отводится уже не пролетариату, а разнообразным меньшинствам – расовым и сексуальным.

Его отличает все та же принципиальная враждебность к христианскому наследию нашей цивилизации. Оно воспринимается как источник угнетения, который следует искоренить ради наступления светлого будущего, по дороге уничтожив все те личные свободы, которые еще недавно считались принципиальными для западного образа жизни.

Соединенные Штаты особенно подчеркивали свою приверженность свободе вероисповедания – это было государство, основанное благочестивыми беженцами из Старого света, которые переплыли океан, чтобы свободно молиться по своей вере. Но времена изменились – и, как Байден, так и Харрис известны своей последовательной борьбой со свободой религии.

Конечно, прямо никто не заявляет о стремлении искоренить эту свободу. Как сказала Харрис, повторяя уже устоявшиеся формулировки, «Свобода поклонения – это одно из самых драгоценных и фундаментальных прав в нашей стране. Но оно никогда не должно использоваться, чтобы дискриминировать или подрывать гражданские права других американцев».

Поскольку «дискриминацией» считается абсолютно любое неповиновение прогрессивной идеологии – например, увольнение преподавателя воскресной школы, вступившего в однополый брак – в реальности речь идет именно об упразднении свободы вероисповедания как таковой. Это напоминает ситуацию в СССР – где формально свобода совести была прописана в Конституции.

Отличие от СССР тут в том, что Джо Байден объявляет себя христианином и католиком – несмотря на то, что сами католики не допускают его к Причастию. Камала Харрис – формально баптистка. Более того, их сторонники вам скажут, что именно эти люди, насаждающие Содом и Гоморру железной рукой, и есть истинные христиане, преисполненные любви и милосердия. А вот те, кто держатся традиционных представлений о том, что убивать младенцев в утробах их матерей, а потом торговать их органами – неправильно, на самом деле злобные фанатики, чуждые учению Иисуса. Им бы, злыдням, только подискриминировать кого.

Это можно сравнить с таким явлением как культурная аппроприация. На современном Западе считается возмутительным проявлением расизма если белый человек нарядится, например, в костюм индейца. Этим он как бы похищает чужое культурное наследие. Продолжая аналогию, можно заметить, что прогрессисты ведут себя так, как если бы белые не только нарядились индейцами, но и стали уверять, что истинные индейцы тут они.

Конечно, в США осталось еще много людей, представляющих старую Америку – нравственно здоровую, благочестивую и трудолюбивую. Они еще могут прокатить парочку Байден-Харрис на следующих выборах.

Мы, в РФ оказываемся перед необходимостью как-то определить свою позицию в конфликте между гендерными большевиками и сторонниками христианской цивилизации – особенно учитывая рвение прогрессистов продвигать свою идеологию по всему миру (вспомним ЛГБТ-флаги на американских посольствах). И наше место тут очевидно – РФ естественным образом отторгает все это сумасшествие и тяготеет к своим православным корням.

Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома – в частности, прекратить антиконституционные, несправедливые и бессмысленные преследования сектантов. История отводит нам место хранителей и защитников христианского наследия нашей цивилизации – и мы должны принять возложенную на нас миссию.