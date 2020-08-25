Мнение: Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

25.08.2020, 8:08, Разное

Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему?



В РФ многие возмущались тем, что Александр Лукашенко поддерживал тесные и дружеские отношения с киевским режимом. Минску справедливо указывали на то, что этот режим не только антироссийский, но и антибелорусский. Украинский национализм с его взглядами на историю рассматривает нынешнюю Белоруссию с ее взглядами как враждебное государство, а внешние спонсоры майдана стремятся к осуществлению цветных революций во всех странах постсоветского пространства, в том числе и Белоруссии.

Поэтому, считали в России, Батька должен помогать Москве защищать «русский мир» и наш общий суверенитет от угроз, исходящих из Киева. Защищать в том числе и в Донбассе.

Однако у Александра Лукашенко была другая точка зрения. Традиционно посчитав себя самым умным и хитрым, он решил делегировать защиту общего дела России, а сам занялся минимизацией рисков и максимизацией выгод.

Под первым подразумевается курс на сотрудничество и даже на коллаборационизм с киевским режимом. Сам белорусский президент пояснял, что не может себе позволить ссориться с южным соседом, с которым у Белоруссии почти 1100 километров общей границы – через нее в случае конфликта между Минском и Киевом могут просачиваться боевики. Как бы там ни было, в рамках этого курса Батька не признал Крым и крайне холодно относился к ополченцам в ДНР и ЛНР. Те белорусские добровольцы, которые отправлялись защищать туда «русский мир» (и самого Лукашенко как часть этого мира) Минском официально преследовались по личному приказу президента.

Что же касается выгод, Батька рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре. Прежде всего, в экономическом плане. Минск стал транзитной точкой для российско-украинских перелетов и посредником в торговом взаимодействии двух стран (по примеру того, как Белоруссия использовала российско-европейский конфликт для «экспорта белорусских креветок»).

Но заработал Минск и с политической точки зрения: именно в белорусской столице проходил процесс урегулирования украинского военного конфликта, благодаря чему Лукашенко вписался в мировую повестку как важный и нужный посредник.

Не так понял

Если абстрагироваться от эмоций и чувств (веры в справедливость, порядочности, братство), в позиции Лукашенко легко найти логику.

Поскольку он не считал, что чем-либо обязан Москве (сказки про российско-белорусское братство и единство Батька использовал в основном для укрепления внутриполитических позиций и вытягивания из РФ новых субсидий для белорусской экономики), то решил поступать как прагматик. Однако сейчас эта «прагматичная позиция» привела к тому, что Украина вложила свою лепту во внутриполитическую нестабильность Белоруссии.

Принципиальная ошибка Батьки была в том, что он почему-то посчитал Украину, в-первых, суверенной, во-вторых, государством. Был уверен, что она будет действовать в соответствии с национальными интересами – сохранять рабочие отношения с Белоруссией, использовать ее как окно на российский рынок и ценить расположение президента.

Однако национальные интересы нынешней Украины вторичны по сравнению с желанием ее внешних спонсоров и хотелками пассионарного националистического меньшинства, обладающего в стране безнаказанностью и даже своего года монополией на уличное насилие. А интересы этих игроков требовали от Киева поддержать попытку переворота в Минске.

Именно поэтому Украина предприняла ряд враждебных в отношении Лукашенко шагов. Например, не признала итоги выборов, дав понять, что заинтересована в таком результате, который оторвет Минск от Москвы.

«Нам необходима важна независимая, демократическая Беларусь. Фамилия того, кто стоит во главе такой Беларуси, для нас не имеет значения», – заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломатическое пике

Поскольку свалить Батьку сходу не получилось, Киев теперь открыто призывает Минск провести перевыборы. И не просто призывает – президент Владимир Зеленский (по ряду оценок, свадебный генерал в украинской власти) учит Лукашенко управлять страной.

«Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать – вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю», – пояснил глава Украины.

«В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, – ответил ему пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. – По нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям».

В свою очередь, украинский МИД попросту нахамил.

«Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов, – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. – Опыт украинской революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию».

Их очередь

Естественно, Киев будет помогать Минску проходить испытания, но действуя в логике самого Лукашенко и зарабатывая на белорусских проблемах. В Украину уже идут европейские гранты на идеологическое «окормление» белорусского протеста (который будет продолжаться еще долго). Собственно, сами украинские чиновники учат белорусскую оппозицию жизни, например, призывают не расстраиваться из-за того, что ЕС не оказал им должную материальную помощь.

«В ходе Майдана и Революции достоинства мы чувствовали политическую поддержку, заявления, звучавшие с Запада, но по-настоящему машина поддержки развернулась, когда было подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», – поясняет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Киеве, по всей видимости, уверены в том, что Лукашенко оставит эти действия без должного ответа. И Батька дает основания для того, чтобы в это верить. После того, как Украина отозвала посла из Минска для консультаций, Белоруссия не ответила ей зеркально.

Белорусский президент боится потерять свои киевские места кормления, а Украина намекает на то, что в случае эскалации может Батьку их лишить. На вопрос, должны ли переговоры по урегулированию в Донбассе и дальше проходить в Минске, Зеленский ответил обтекаемо. Отметив, что «от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе – зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу», добавил, что «слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас, это делать».

Именно с этого момента Лукашенко начинает в чем-то напоминать Виктора Януковича – бывшего президента Украины, который под угрозой потери «мест кормления» боялся ответить жестко и адекватно. Его это, напомним, привело в Ростов. И если Александр Лукашенко продолжит держаться за свои хитрые планы, то рискует отправиться к нему в гости.