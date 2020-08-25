Вонючий монстр из Аризоны, который калечит животных и кидается камнями в туристов

25.08.2020, 7:01, Разное

В США, на краю плато Колорадо и частично в Аризоне, судя по всему, обитает особо агрессивный монстр, который похож на крупного, высокого и сильно одичавшего человека. И его видели тут по меньшей мере два последних столетия.

Вдоль северной части американского штата Аризона проходит удаленный откос, который простирается на 200 миль от округа Явапай до границы штата Нью-Мексико, а также образует южный край плато Колорадо в Аризоне.

Этот откос носит название Обод Моголлона (Кольцо Моголлона). Это живописные бесплодные пустоши с возвышающимися плато, похожие на типичный пейзаж Дикого Запада.

Обод Моголлона представляет собой смесь из крутых склонов, каньонов и обширных сосновых лесов Пондероза, где обитает множество уникальных видов птиц, растений и животных. А еще вот уже почти два века там видят загадочного зверя.

С виду это существо чаще всего напоминало типичного йети – его рост намного выше 2 метров, оно покрыто длинными спутанными волосами красновато-коричневого цвета и его лицо похоже разом на человеческое и обезьянье. Оно также имеет невероятно мощный неприятный запах, который очевидцы описывали как "смесь мертвой рыбы, вони скунса, запаха немытого тела, разлагающегося торфа и мускуса черепахи".

Однако оно кажется намного агрессивнее, чем любой йети. И даже жестокое. Оно может нападать на туристов, кидая в них камни или преследуя, а еще в это месте часто находят странно изувеченные тела животных, что приписывают этому же монстру.

О его присутствии рядом можно узнать и по пронзительным жутким выкрикам и воплям.

На протяжении всего 19 века из региона Обода Моголлона и его окрестностей, включая Прескотт, Уильямс, Альпайн и Клифтон, поступали сообщения о наблюдении больших и злобных человекоподобных зверях или же о звероподобных людях. Есть также сведения, что его встречали и самые первые поселенцы в этих местах.

Однако письменные сведения о его наблюдении появились лишь в 1903 году, когда в местные газеты попала заметка о встрече человека с этим чудовищем. Существо было замечено недалеко от Гранд-Каньона очевидцем по фамилии Стивенс и его история была записана журналистами газет "Williams News" и "The Arizona Republic".

Стивенс наткнулся на монстра, когда приплыл сюда на лодке и потом пошел по своим охотничьим делам по лесу. Едва отойдя от берега, он внезапно увидел впереди нечто крупное и человекоподобное, что сгорбилось над разодранным телом пумы.

"Я увидел человека с длинными седыми волосами и спутанной бородой, доходившей до колен, его лицо было коричневым и сильно загорелым с огненно-зелеными глазами. Одежды на нем не было вообще, а на пальцах были острые когти, длиной несколько сантиметров. Седые волосы покрывали почти все его тело, а там где их почти не было, виднелись участки грязной кожи".

Испуганный видом этого странного существа, которое на вид казалось пьет кровь убитой пумы, Стивенс застыл на месте, стараясь не издавать ни звука, но потом решил спрятаться за большой камень. Это движение услышал монстр и тут же вскочил во весь свой двухметровый рост.

Монстр издал громкий вопль, а потом взмахнул большой сучковатой палкой. Стивенс не выдержал и кинулся прочь так быстро, как мог. За несколько секунд он добежал до берега реки, где оставил свою лодку, а потом почувствовал себя в относительной безопасности и обернувшись, выкрикнул несколько ругательств в сторону существа.

Существо тут же снова начало дико вопить и махать своей палкой, но потом снова согнулось над телом пумы и стало пить ее кровь или поедать мясо.

Еще более известный случай произошел в 1940 году, когда криптозоолог Дон Дэвис был еще юным и отправился в поход в Тонто-Крик вместе с отрядом бойскаутов. Посредине ночи странные звуки разбудили его и других подростков, заставив выглянуть из палатки. Они увидели как нечто крупное бродит среди палаток и роется в их рюкзаках, а в воздухе сильно и неприятно пахло.

Когда Дэвис решил вылезти из своей палатки, он практически сразу же столкнулся с этим существом.

"Оно было огромным, глаза глубоко посажены и казались невыразительными. На лице волос почти не было, но по бокам росли густые бакенбарды. Его грудь, плечи и руки были очень большими и мускулистыми, особенно плечи, каждое 16 дюймов в диаметре (40 см) не меньше. Я мог видеть, что все его тело было волосатым. Лицо и голова казались квадратной формы и подбородок был такой же квадратный".

Напуганный Дэвис снова залез в свою палатку и съежился там, надеясь, что существо вскоре уйдет. Так оно и вышло, вскоре монстр скрылся в ночи и больше они его не видели.

С тех лет это существо наблюдали лишь эпизодически и в основном в районе резервации апачей. Однако в 2006 году существо стали видеть разом очень много людей. Местная полиция была завалена звонками от очевидцев. Они рассказывали о монстре с огромными руками и большими ногами, которое ходит очень широкими шагами.

По словам лейтенанта Рэя Бернетта, жители резервации несколько раз видели, как это существо заглядывает им в окна. И когда они звонили в полицию, то были твердо убеждены, что это не было галлюцинацией. Полиция верила этим людям, так как это были не пьяницы и шутники, а надежные и уважаемые в резервации люди.

Одно из недавних наблюдений загадочного существа было опубликовано на сайте "Cryptozoology News". 28-летняя женщина по фамилии Эстевес столкнусь с монстром во время прогулки на туристической тропе Каньон-Пойнт на Ободе Моголлона. Она увидела массивное существо, которое склонилось и пило из лужи.

"Оно стояло на коленях и пило воду из лужи. Пило шумно, фыркая как свинья, поэтому я сначала и решила, что это дикая свинья. Просто слишком волосатая. Но потом оно повернуло в мою сторону голову и посмотрело прямо на меня. И тут я испугалась.

Я читала, что когда вы встречаете опасное крупное животное, вам надо показать, что вы крупнее его и громче, и тогда зверь уйдет. Поэтому я начала шуметь и двигать руками вверх-вниз. И тут существо встало с четверенек на две ноги. Его тело покрывали сероватые волосы и он был похож на тролля из сказки.

Он был уродливым. Лицо как у человека, без волос, но шишковатое. Глаза коричневато-красные, толстый нос, маленькие губы. Никакого выражения на лице, никаких эмоций. Затем оно убежало и двигалось как человек. С тех пор я не стала ходить тут одна".