Тина Кунаки показала редкие семейные фото в честь годовщины свадьбы с Венсаном Касселем

24.08.2020, 18:55, Разное

Ровно два года назад Венсан Кассель связал себя узами брака с моделью Тиной Кунаки, которая младше его на 30 лет. И если изначально в их любовь верили не все, то после свадьбы сомнений не осталось даже у самых больших скептиков. Похоже, с годами их чувства только усиливаются, доказательство чему – ранее не опубликованные снимки со свадьбы пары и нежные слова, которые Кунаки адресовала своему мужу.

Здесь начинается наш путь к чему-то большему,

– подписала Тина целую галерею снимков, на которых запечатлены трогательные моменты их бракосочетания, а также их родственники – родители Кунаки, ее брат, дочери Венсана от брака с Моникой Белуччи.

Напомним, о романе Венсана Касселя и модели Тины Кунаки стало известно летом 2015-го. Пара отдыхала вместе на Ибице: возлюбленные не скрывали своих чувств, чему очень были рады папарацци. 24 августа 2018 года Венсан и Тина поженились, а в январе этого года подтвердили беременность модели. Первый общий ребенок пары, дочь Амазони, появилась на свет в конце апреля. Венсан Кассель развелся с Моникой Беллуччи в 2013 году. У бывших супругов, которые прожили вместе 14 лет, остались общие дети – Дева и Леони.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.