 

Старший сын Зинедина Зидана объявил о помолвке

24.08.2020, 17:35, Разное

2020-й выдался богатым на приятные новости от знаменитостей: без сообщений о помолвке, свадьбе, беременности или появлении на свет малышей не обходится практически ни одна неделя. Очередной вклад в эту копилку позитива внес старший сын тренера “Реала” Зинедина Зидана – 25-летний Энцо Зидан. Футболист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Карен Гонсалвес и поделился фотографиями с помолвки в Instagram. Влюбленные уже несколько дней вместе с семьей Энцо отдыхают на яхте у берегов Ибицы, и в один из дней Карен получила заветное кольцо.

– Навсегда. Люблю тебя, – подписал снимки Энцо.
– На всю жизнь, – прокомментировала в ответ Карен.

О романе Энцо и Карен известно не так много, хотя футболист никогда не делал из этих отношений тайны. Влюбленные вместе с лета 2018 года, Карен регулярно присоединялась к путешествиям семьи Зидан. 

Напомним, один из самых ярких примеров того, как можно воспитать достойных преемников, – Зинедин Зидан, все четверо сыновей которого связали свою жизнь с футболом. 22-летний Лука Зидан – вратарь основного состава клуба “Реал Мадрид”, 25-летний Энцо Зидан выступает атакующим полузащитником в клубе “Лозанна”, а младшие сыновья –  18-летний Тео и 15-летний Элиас – играют в молодежных клубах на позициях нападающий и полузащитник.

Энцо с отцом Зинедином ЗиданомКарен Гонсалвес



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