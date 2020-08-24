 

Катерина Шпица с сыном и женихом, Ирина Хакамада, Ирина Безрукова и другие гости премьеры фильма “Таинственный сад”

24.08.2020, 17:34, Разное

Первыми посмотреть ленту “Таинственный сад” пришло немало российских звезд – Катерина Шпица, Ирина Хакамада, Ирина Пегова, Анна Банщикова, Марьяна Спивак, Алиса Гребенщикова, Петр Романов, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ирина Безрукова и другие. 

Ирина ХакамадаИрина БезруковаМарьяна СпивакЕкатерина Одинцова, Дина Немцова с мужем Димитрием

“Таинственный сад” является экранизацией классики мировой литературы, одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бернетт. Лента рассказывает историю внезапно осиротевшей Мэри, которая вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад… Главные роли в фильме сыграли как легендарные мастера Колин Ферт и Джули Уолтерс, так и юные актеры Дикси Эгерикс, Эдан Хэйхерст и Амир Уилсон.

В российский онлайн-кинотеатрах “Таинственный сад” можно будет посмотреть уже 1 сентября.

Алиса ГребенщиковаИрина ПеговаАнна Банщикова с сыномПетр РомановАнжелика Каширина



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