Вышел первый трейлер нового “Бэтмена”: готический Роберт Паттинсон, неузнаваемый Колин Фаррелл и не только

24.08.2020, 16:13, Разное

На этих выходных в рамках онлайн-конференции DC Fandome студия Warner Bros. представила сразу несколько громких роликов. Но, пожалуй, самым ожидаемым из всех оказался трейлер нового перезапуска истории про героя-летучую мышь Бэтмена. Знаковую роль в этот раз довелось сыграть звезде “Сумерек” и “Высшего общества” Роберту Паттинсону, и поклонники Бэтмена впервые смогли увидеть то, каким окажется образ их любимого героя на этот раз. Судя по тревожному мотиву из песни Nirvana Something in the Way, звучащей за кадром, и темной гамме, в которой сделано видео, зрителей ожидает пессимистичный взгляд на историю Брюса Уэйна. Грим Роберта Паттисона подтверждает эту точку зрения: актер появляется в кадре с подведенными черной краской глазами, его лицо бледно, а взгляд не сулит ничего хорошего.

Кадр из трейлера “Бэтмена”

Впрочем, куда “худшей” участи удостоился исполняющий роль злодея Пингвина Колин Фаррелл. Актер, которого год за годом исправно характеризуют стереотипным комментарием “голливудский красавчик”, на этот раз вряд ли окажется для кого-то привлекательным. По-видимому, Фаррелл проводил в кресле мастеров по гриму немало времени: первые зрители трейлера поначалу даже не признали актера под личиной Пингвина.

Колин Фаррелл в роли Пингвина

В кадрах первого трейлера также появляется актриса Зои Кравиц, которой досталась не менее каноническая роль – ловкой и опасной Женщины-кошки. Судя по эпизодам с этой героиней, образ Селины Кайл будет мало отличаться от традиционного прочтения этой героини.

Зои Кравиц в роли Женщины-кошки

Напомним, о том, что Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена, стало известно летом прошлого года. Кинокомпания Warner Bros. выбирала между ним и Николасом Холтом (“Толкин”, “Равные”, “Безумный Макс: дорога ярости”), но все-таки предпочла Паттинсона. Ранее эту роль исполняли актеры Майкл Китон, Кристиан Бейл и Бен Аффлек. Выход картины пока запланирован на 25 июня 2021 года. Планируется, что это будет первый фильм из трилогии с участием актера. Режиссером ленты стал Мэтт Ривз – на его счету есть такие фильмы, как “Фелисити”, “Монстро” и два фильма из серии “Планета обезьян”.

Примечательно, что и до и во время съемок “Бэтмена” Роберт Паттинсон называл себя самым неспортивным парнем в Голливуде и даже хотел уговорить продюсеров картины сделать своего героя менее физически активным (как видно по экшен-сценам в трейлере, ему это не удалось). Впрочем, в какой-то момент актер все же приступил к подготовке: папарацци то и дело фотографировали Паттинсона во время пробежек, а позже в сети появился примерный план его тренировок и диеты.