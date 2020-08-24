Скандалы: Магомед Магомедов: «Я готов пройти полиграф»

24.08.2020, 15:47, Разное

Как следствие превращает группу компаний «Сумма» в преступное сообщество

Уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых — первое в России уголовное дело, когда следствие применило ст. 210 УК (Организация преступного сообщества) в отношении крупного бизнеса, признав холдинговую группу «Сумма» преступным сообществом. И продолжает настаивать на этом даже после того, как в январе президент России в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости перестать использовать 210-ю статью как карательный инструмент против бизнеса. В апреле в ст. 210 УК были внесены поправки, которыми запрещено привлекать к уголовной ответственности по этой статье УК учредителей, руководителей и сотрудников предприятий, за исключением случаев, когда предприятие специально создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Есть два четких признака абсолютно любого уголовного дела, по которым видно, что у следствия возникли проблемы с доказательствами виновности обвиняемого.

Первый — это когда по ненасильственным, чаще экономическим преступлениям, следствие добивается для фигуранта содержания в камере тюремного изолятора, хотя вполне могло бы ограничиться домашним арестом, а то и вовсе подпиской о невыезде.

Второй признак — когда в уголовное дело, как правило экономическое, запихивается огромное количество бухгалтерских документов, благодаря чему дело распухает до сотен томов. Следствие прекрасно понимает, что никто этой макулатуры, имеющей опосредованное отношение к делу, ни изучать, ни даже читать не будет. Но многотомье позволяет создать видимость кропотливости следователей и оперов, задействованных в расследовании.

Оба эти признака есть в уголовном деле в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, которым инкриминируют не только хищение одиннадцати миллиардов рублей, но и организацию преступного сообщества, которым следствие признало холдинговую компанию «Сумма».

В уголовном деле уже более семисот томов. А братья Магомедовы с 30 марта 2018 года, уже почти два с половиной года находятся в тюремных камерах.

Признание компании «Сумма» преступным сообществом и применение к братьям Магомедовым ст. 210 УК выглядит откровенным правовым произволом.

Тогда уж следствие должно быть последовательным и вписать в материалы уголовного дела тезис, что огромный бизнес с миллиардными оборотами, десятками тысяч рабочих мест в России за рубежом изначально создавался как инструмент совершения преступлений…

И просто обязано признать преступными и 20–25 миллиардов рублей налогов, которые «Сумма» ежегодно перечисляла в бюджеты всех уровней.

Само собой, что государственные награды Зиявудина Магомедова — Орден Почета и Орден Дружбы — это награды за преступления.

Видимо, надо признать преступным промыслом строительство федеральных трасс и нефтепроводов, возведение портового терминала в Приморске, стадиона в Казани к чемпионату мира по футболу, который Владимир Путин назвал образцовым и по цене, и по качеству, реконструкцию основной сцены Большого театра, за которую уже никто не хотел браться.

Туда же, к преступным деяниям, следствие просто обязано отнести реконструкцию Дома Петра I в Нидерландах и возведение музея Петра I в Дербенте.

А уж деятельность бизнес-инкубатора «Пери», открытого в Дагестане группой «Сумма» для подготовки IT-специалистов и инноваторов, по логике следствия, видимо, необходимо отнести к подготовке кадров для криминала.

Но социально и общественно-значимым проектам группы «Сумма» в материалах уголовного дела места не нашлось.

Есть еще одна странность уголовного дела в отношении братьев Магомедовых.

23 июля я приехал в Первый апелляционный суд, который рассматривал жалобы братьев Магомедовых на решение Мосгорсуда о продлении ареста. Дело громкое, не каждый день в стране рассматриваются жалобы «членов ОПС», обвиняемых в хищении одиннадцати миллиардов рублей. Но к моему удивлению, в зале заседаний я оказался единственным представителем прессы.

Что удивительно, о решении суда не было ни одного информационного сообщения в прессе. Возможно, следствие остерегается любого упоминания имен Магомеда и Зиявутдина Магомедовых именно потому, что содержание их в СИЗО явно не стыкуется и с позицией Владимира Путина, выраженной в январе, во время оглашения Послания Федеральному собранию.

Ну а как не использовать эту статью УК, если без нее у следствия просто не останется оснований держать братьев Магомедовых в тюремных застенках?

И в ходе судебного заседания в Первом апелляционном суде адвокаты обвиняемых в пух и прах разгромили доводы следствия, что братья Магомедовы могут знакомиться с материалами уголовного дела исключительно в тюремных камерах. А не под домашним арестом или подпиской о невыезде.

В заседании в режиме видеоконференции участвовали и обвиняемые. Когда слово предоставили Магомеду Магомедову, который с 2002 по 2009 год был сенатором от Смоленской области, он устало произнес, что со времен работы в Совете Федерации он не имеет никакого отношения к бизнесу младшего брата, к компании «Сумма». И что он готов пройти проверку полиграфом, чтобы подтвердить свою непричастность к деятельности компании, которую следствие упорно признает «организованным преступным сообществом».

Но суд не услышал доводов обвиняемых и их адвокатов, оставив в силе решение Мосгорсуда о продлении ареста.

Между тем 30 августа истекает срок содержания Магомедовых под стражей. Но на сайте Мосгорсуда до сих пор нет даты рассмотрения ходатайства следствия об очередном продлении срока ареста.

Ирек Муртазин