Как в Канаде убили существо, похожее на Человека-Мотылька

24.08.2020, 7:36, Разное

Согласно заметке в австралийской газете от 1893 года, в Канаде фермер застрелил очень странное существо, похожее на помесь обезьяны и большой птицы. Из существа было решено сделать чучело, а потом отправить в Монреаль для изучения.

Когда эта история была найдена в архивах австралийской прессы, было решено, что это какая-то выдумка или шутка. Однако когда были проверены указанные в статьях имена, это оказались реально существовавшие в те годы люди.

Таким образом и вся эта история может быть и в самом деле правдой.

Заметка об этом существе носила название "A Remarkable Creature" ("Замечательное существо") и была опубликована 14 февраля 1893 года в издании "Maitland Mercury", Новый Южный Уэльс, Австралия,. При этом в самой заметке была ссылка на корреспондента издания "Enquirer", который послужил первоисточником:

"Самая необычная история пришла из Джолиетт, Канада. Это рассказ об убийстве в маленькой деревне Сент-Эмели-де-л'Энерджи чудовища – наполовину птицы-наполовину зверя, чья квалификация поставит в тупик даже самого глубоко образованного натуралиста.

У корреспондента Enquirer есть история, переданная ему господином Медардом Лассалем, богатым и уважаемым фермером из Сент-Эмели-де-л'Энерджи, сын которого Жозеф Лассаль захватил и убил его. А также история от трех других известных жителей Джолиетт, где монстра сейчас готовят для показа ученым из Университета Макгилла в Монреале".

Интригующая заметка, не правда ли? Правда в архивах Университета Макгила нет ничего с упоминанием этого загадочного монстра, но кто знает, может быть все, что было с ним связано, позже просто засекретили.

Поселение Сент-Эмели-де-л'Энерджи это франкоговорящая деревня, расположенная в 119 км к северу от Монреаля, Канада. Рядлом с ней проходят шоссе 131 и 347. Она находится в холмистой долине, поросшей смешанным лесом из кленов и берез.

Согласно переписи населения от 1891 года 52-летний фермер Медард Лассаль или Ласаль реально жил там в конце 19 века, был женат и имел 10 детей. Жозеф Ласалль был его пятым ребенком, родившимся в 1870 году. В 1895 году Жозеф женился на Луизе Гадурей и к 1901 году у них уже было трое детей.

"Рассказ о поимке зверя и его описания таков: В течении двух последних недель фермеры в Сент-Эмели-де-л'Энерджи и соседних деревнях страдали от нападения хищников, которые каждую ночь посещали их овчарни и уносили лучших ягнят. Обычно предполагалось, что это совершает бродящий в окрестностях медведь, и фермеры были наготове. чтобы поймать его.

В среду на прошлой неделе Жозеф Лассаль, крупный молодой человек 35 лет (тут в заметке ошибка, Жозефу тогда было 23 года), отправился на поиски предполагаемого медведя, вооруженный двуствольной винтовкой. Примерно в 8 км от деревни в лесу он был поражен, когда услышал громкий квакающий крик и, посмотрев вверх, увидел кружащееся высоко в небе огромное существо, которое он сначала принял за монструозного орла.

Птица или что-то в этом роде, быстро спускалось вниз, и Жозеф, отличный стрелок, тщательно прицелился и выстрелил. Чудовище было тяжело ранено тяжелой пулей и, крича от боли и ярости, упало на землю. Когда оно упало, Жозеф выстрелил в него снова, а потом бросился вперед с дубинкой, все еще считая его лишь огромным орлом.

Завязалаcm ужасная битва, продолжающаяся всего несколько мгновений, победа оказалась за человеком, а чудовище лежало мертвым у его ног. Тогда он разглядел его и охваченный ужасом побежал в деревню за помощью.

Его сопровождали (на обратном пути к мертвому монстру) его отец и четверо молодых фермеров. Монстр был ими тщательно осмотрен и они описали его следующим образом: У него было два огромных крыла, размером 4,8 метра от кончика до кончика. Голова имела в окружности 38 см и напоминала голову большой обезьяны. Тело в длину было 152 см и его задняя часть была покрыта большими черными перьями, брюхо было покрыто мехом или жесткими волосами.

Ноги с когтями напоминали волчьи лапы, а под хвостовыми перьями обнаружился длинный отросток с пучком на конце, похожий на хвост большого теленка. Лежащее с распростертыми крыльями существа выглядело огромным как лошадь и при взвешивании оказалось, что весы начинали гнуться, когда доходило до отметки 136 кг."

Что это было за странное химерическое создание? Больше всего оно напоминало по описанию непомерно большую летучую мышь. Существуют очень большие летучие мыши-крыланы, однако они не встречаются в Северной или Южной Америке, кроме того самые крупные крыланы с Филиппин или Австралии весят всего пару кг и по размеру едва достигают величины небольшой собаки.

У криптозоологов есть версия, что это мог быть пресловутый Человек-Мотылек – самый известный гуманоидный криптид с крыльями.

"Это существо увидел господин Алдер Чарланд, член совета города Джолиетт, который ехал закупать продукты. Он купил это чудовище у Лассаля, вероятно для выставочных целей, и в прошлую пятницу оно было доставлено поездом к месту его работы в Джолиетте. Где оно сейчас и находится в процессе подготовки его для предотвращения разложения, после чего оно будет отправлено в Монреаль для научной экспертизы".

Джолиетт (ныне город с населением 20 тыс жителей) находится примерно в 50 км к северо-востоку от Монреаля. Мистер Алдер Чарланд фигурирует в записях церковных погребений 1892 года и 1893 годов в соборе Святого Павла в Джолиетте, когда он занимал должность заместителя главы района Джолиетт.

История гласит, что он доставил разлагающуюся тушу в Джолиетт поездом, таким образом он предположительно повез ее от деревни сначала на восток по дороге, вдоль нынешнего шоссе 347, до Бертье, а оттуда до Джолиетт поездом на протяжении 65 км.

"Те, кто утверждает, что видели монстра, говорят, что это самое необычное зрелище, которое они когда-либо видели, и вряд ли все респектабельные люди, рассказывающие историю о нем, могут лгать. А если нет, то что это за чудовище, которое в настоящее время вызывает сенсацию в районе Джолиетт?"

Что же потом случилось с этим примечательным монстром? Куда он пропал после того, как его предположительно доставили в Университет Макгилла в Монреале, после того как Чарланд сделал из него чучело? Если его умышленно не спрятали, может быть оно до сих пор хранится где-то в запасниках музея, запыленное и давно всеми забытое?