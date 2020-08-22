 

Лукашенко: приглашенных российских журналистов оплачивает Россия, а шахтеров можно пригласить из Украины

22.08.2020, 16:49, Разное

 21 августа 2020,   Радыё Свабода

Александр Лукашенко сегодня, общаясь с работниками агрокомбината «Дзержинский», прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России, сообщает БелТА.

Лукашенко пояснил, что пригласил российских журналистов после того, как некоторые из сотрудников телекомпании, «которых он на руках носил», «выскочили на улицы и начали митинговать». Лукашенко отметил, что тех, кто захотел уйти, не уговаривали остаться: «что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить».

«Сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем»

В то же время, по словам Лукашенко, он готов принять журналистов обратно: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения, — сказал он. — И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем».

Новость о забастовке сотрудников Белтелерадиокомпании появилась в понедельник 17 августа. Прежде сообщали о сотне преимущественно технических сотрудников БТ, которые отказались выполнять свою работу вследствие ситуации в стране. Уже на следующий день, 18 августа, бастующих стало около 300. Они начали устраивать акции у здания на Макаенка 9, к протестующим присоединились известные музыканты.

19 августа бастующих начали оттеснять от главного офиса БТ силовики. На следующий день протест переместился на участок проспекта Независимости у станции метро «Московская».

Затем ряд белорусских СМИ сообщили, что в Минске бастующих с Белорусского телевидения заменили бывшими и действующими журналистами RT. Речь шла прежде всего о режиссерах, операторах, техническом персонале. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опровергла эту информацию.

«Мы россиянам не платим вообще»

Лукашенко заявил, что пригласил одну группу российских журналистов в президентский пул. При этом российским журналистам якобы Беларусь деньги не платит, а финансируют их из России: «Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в РФ друзей, которые поддержат этих людей?»

Лукашенко добавил, что специалистов в этой сфере, в том числе в соседних странах, достаточно, и при необходимости их можно вовлечь в работу.

«Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных»

Это же касается и ряда других предприятий, включая «Беларуськалий». «Что вы бастуете? Ладно, бастуете — хорошо. Я команду директору: не нужно за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут-во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море-безработных», — заметил Александр Лукашенко.



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