“Ведро с гайками”

22.08.2020, 16:49, Разное

Владелец «Майбаха» отсудил у Mercedes-Benz почти 750 тысяч евро

21 Август 2020 Автор: Михаил Кулешов

Разбирательство по делу о дефектном лимузине длилось более шести лет. В итоге Арбитражный суд Москвы встал на сторону потребителя.

Хайповые истории о судебных разбирательствах между автопроизводителями и клиентами – не редкость. Однако нынешний случай – из ряда вон. Подробности удивительного и принципиального противостояния ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» и компании ОАО «Объединение «Мастер» стали известны только сейчас и долетели до российской редакции Motor1 из первых уст.

Все началось в 2012 году, когда вышеупомянутое акционерное общество оформило лизинг на лимузин Maybach 62S. Однако радость от владения роскошным автомобилем с первых же месяцев, со слов потерпевшей стороны, оказалась омрачена чередой технических неурядиц: климат-контроль «Майбаха» то и дело зависал в режиме рециркуляции, пневмоподвеска жила своей жизнью, а на скорости свыше 40 км/ч боковые зеркала складывались в обратном направлении. Разумеется, у клиента возникли вопросы.

Лимузины Maybach 57 и 62 изготавливали в Зиндельфингене с 2002 по 2012 годы. Версии с литерой «S» были представлены в 2005 и 2006 годах соответственно. Под капотом таких машин – 6-литровый бензиновый V12 с отдачей 630 сил. Длина исполнения 62S превышает 6 метров.

Неоднократные обращения в «Панавто» («Мерседес-Бенц РУС» доверял обслуживание «Майбахов» исключительно этому дилеру) осязаемых результатов не приносили: часть неисправностей попросту не диагностировалась, а замененные по гарантии зеркала через какое-то время вновь принимались за старое. Все это вынудило клиента направить в представительство марки «досудебку» с просьбой о замене автомобиля. Однако российский офис «Мерседеса» не посчитал проблемы достаточно существенными.

Инициированное в том же 2012 году судебное разбирательство длилось шесть лет, в течение которых были проведены множественные независимые экспертизы, подтвердившие заводское происхождение брака. Вот только за это время «Майбахи» первой перерожденной волны успели снять с производства – и требование о замене автомобиля на аналогичный надлежащего качества пришлось заменить требованием о денежной выплате.

В 2018 году суд обязал ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» выплатить ОАО «Объединение «Мастер» сумму в размере 742 334 евро (около 55 миллионов рублей по среднегодовому курсу), а также 200 тысяч рублей судебных издержек и пошлин. Руководитель пресс-службы российского представительства Mercedes-Benz в телефонном разговоре с редакцией Motor1 от комментариев, к сожалению, отказался. А вот адвокат потерпевшей стороны Тимур Маршани оказался куда более разговорчивым и красноречивым.

Тимур Маршани, адвокат истца

Результатом я, безусловно, доволен! Этот уникальный кейс дал возможность оценить свои силы перед такой компанией, как «Мерседес-Бенц РУС». Победа не была легкой. Для достижения успеха пришлось задействовать огромные человеческие и интеллектуальные ресурсы. Проблем добавляли растянутые временные интервалы слушаний.

Почему я считаю это дело особенным? Хотя бы потому, что импортер будто нарочно саботировал контакты со Штутгартом. А производитель, получавший недостоверную информацию, настаивал на эксплуатационной, а не конструктивной природе дефектов. Для юридической службы «Мерседес-Бенц РУС», представляющей на российском рынке крупного производителя, это, несомненно, негативный опыт.