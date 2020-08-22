Бритни Спирс проиграла в суде: новые условия об опеке

22.08.2020, 14:05, Разное

Адвокаты Бритни Спирс, которые боролись за внесение изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад (в частности, певица хотела сделать своим опекуном не отца Джеймса, а его помощницу Джоди Монтгомери), – потерпели поражение в суде. Несколько часов назад издание The Mirror сообщило, что на закрытом от СМИ заседании суд в присутствии родителей певицы и ее адвокатов постановил, что Джеймс Спирс продолжит быть опекуном дочери до 1 февраля 2021 года.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годы

Напомним, практически все лето в сети было популярно движение “Спасите Бритни”: под таким хэштегом в интернете появлялись сообщения поклонников Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений – некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. При этом еще в 2019-м появились сообщения о том, что Джеймс Спирс временно передал полномочия по опекунству певицы своей помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Однако до недавно времени именно мужчина принимал ключевые решения в жизни Бритни, а сама она никак не комментировала призывы фанатов “спасти” ее.

19 августа эта ситуация перестала ее устраивать, и Бритни решила с помощью адвокатов добиться внесения изменений в условия опеки.

Ранее по поводу ситуации с опекунством уже высказалась ее сестра Джейми Линн и брат, а также сам Джеймс. Все разговоры о его тирании и жестокости мужчина назвал вымыслом.

Все эти любители конспирологических историй ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение о том, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается.

На защиту Бритни также встал и ее первый муж (они были женаты всего лишь 55 часов в 2004 году) Джейсон Александр, который заявил следующее:

Она уже готова к тому, чтобы нести за себя ответственность самостоятельно. Эта ситуация очень расстраивает, поскольку влияет на ее отношения с детьми и друзьями. Мы все хотим, чтобы она могла контролировать свою жизнь сама.