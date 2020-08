Первый выход после переезда в США: Меган Маркл и принц Гарри собрали в школу детей из бедных семей Лос-Анджелеса

22.08.2020, 11:15, Разное

Пока маленькому Арчи о школьной поре думать еще очень рано, его родители помогают другим юным учащимся подготовиться к новому учебному году. Меган Маркл и принц Гарри выступили волонтерами благотворительной организации Baby2Baby, обычно предоставляющей различную помощь нуждающимся детям и семьям – вроде подгузников, одежды, питания и так далее. Вчера же ее добровольцы раздавали различные школьные принадлежности и рюкзаки. Мероприятие проходило на территории начальной школы Dr Owen Lloyd Knox Elementary School совместно с Объединенным школьным округом Лос-Анджелеса. Примечательно, что для герцога и герцогини Сассекских это появление стало первым официальным с тех пор как они переехали в Америку.

Погода выдалась жаркой, +32 градуса, но ни Меган, ни Гарри это обстоятельство не смущало. Они раздавали сумки с различными принадлежностями, стоя под палящим солнцем, и общались с каждым ребенком. Также, несмотря на погодные условия, Меган и Гарри соблюли все правила “ковидной” безопасности – надели защитные маски и перчатки. Примечательно, что герцогиня выбрала маску от нью-йоркского бренда Royal Jelly, который основала темнокожая женщина.

Организация Baby2Baby имеет особенное значение для герцога и герцогини Сассекских. Она вошла в число тех четырех фондов, которые были выбраны ими по случаю появления на свет их сына Арчи – тогда пара предложила поклонникам вместо подарков перечислить средства на благотворительность.

Вместо того, чтобы просто получать подарки, пара решила вдохновить людей на то, чтобы пожертвовать деньги для фонда и семей с детьми, которые в этом нуждаются. Если вы уже сделали это, они вам безмерно благодарны. Если же вы лишь думаете об этом, они просят вас обратить внимание на следующие организации: The Lunchbox Fund, Little Village HQ, WellChild and baby2baby, – было написано в Instagram-аккаунте Меган и Гарри.